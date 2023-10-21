Yayınlanma: 21.10.2023 - 14:46

Güncelleme: 21.10.2023 - 14:46

Rahim ağzı kanseri; kadınlarda görülen kanserlerin içerisinde altıncı sırada olup, ölüm sebebi şeklinde onuncu sırada yer almaktadır. Peki, Smear (Simir) testi nedir? Smear testi neden yapılır? Smear Testi nasıl yapılır?

SMEAR TESTİ NEDEN YAPILIR?

Smear testi, rahim ağzı kanserini ve kanser öncesi durumları tespit etmek amacıyla yapılır. Rahim ağzındaki hücresel değişiklikler zaman içinde kansere dönüşebilir. Bu test, bu değişiklikleri erken aşamada tespit ederek tedaviye başlamak için fırsat sağlar. Smear testi aynı zamanda rahim ağzı kanseri risk faktörlerine sahip olan kişilere düzenli olarak uygulanabilir.

SMEAR TESTİ NASIL YAPILIR?

Hazırlık: Hastanın smear testi için hazırlanması gerekir. İşlem sırasında rahim ağzına mümkün olduğunca az rahatsızlık vermek için hastanın vajinal ilişkiden en az iki gün önce, vajinal duş yapmaması önerilir.

Muayene: Hastanın jinekolog ya da ebe tarafından yapılan smear testi, muayene masasına yatırılarak yapılır. Daha sonra jinekolog, bir spekulum adı verilen aleti kullanarak vajina duvarlarını açar ve rahim ağzını görünür hale getirir.

Hücre Örneği Alma: Jinekolog, rahim ağzından ince bir fırça veya spatula yardımıyla hücre örneği alır. Bu örnek, rahim ağzı yüzeyinden hücrelerin alınmasını içerir.

Örnek Laboratuvara Gönderme: Hücre örneği alındıktan sonra bir lam üzerine yayılır ve bir laboratuvara gönderilir. Laboratuvarda uzmanlar, hücrelerin incelenmesi ve herhangi bir anormalite ya da kanser öncesi lezyon belirtilerini araştırır.

Smear testi genellikle ağrısızdır, ancak bazı kişilerde hafif bir rahatsızlık hissi olabilir. Sonuçlar birkaç gün ila birkaç hafta içinde elde edilir. Eğer sonuçlar normal değilse, daha fazla tıbbi değerlendirme ve gerektiğinde tedavi yapılabilir.