Snapchat, Facebook ve Twitter’ı solladı

22 Nisan 2022 Cuma, 11:19

Snapchat, 2022 yılının için ilk çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Bu sonuçlara göre sosyal medya uygulaması, rakipleri Facebook ve Twitter‘ı geride bırakmayı başardı. Geçtiğimiz çeyrekte Meta günlük aktif kullanıcılarda ilk kaybını bildirirken, Twitter para kazanılabilirlik oranını yüzde 15 arttırdığını açıkladı.

SNAPCHAT GÜNLÜK AKTİF KULLANICI SAYISINI ARTTIRMAYA DEVAM EDİYOR!

Shift Delete'nin haberine göre Snapchat, DAU’larını yıldan yıla yüzde 18 artırarak 332 milyona çıkarmış durumda. Önceki beş çeyrekte kullanıcı büyümesi yüzde 20‘yi aşan şirket önemli başarılar elde etti. Ancak Snapchat, yüzde 38 artış göstererek , 1.06 milyar dolara yükselmesine rağmen gelirlerine odaklanmış durumda.

Şirket, 2021 yılının ilk çeyreğinden bu yana yüzde 44 büyüme yakalama yolunda olduğunu söyledi ancak Rusya’nın 24 Şubat’ta Ukrayna’yı işgal etmesinin ardından birçok reklamverenin kampanyalarını duraklattığını vurguladı . Snap CFO’su Derek Andersen, çoğu reklamverenin kampanyalarına 10 gün içinde devam ettiğini, ancak kesintinin şirketin üç aylık geliri üzerinde hala olumsuz bir etkisi olduğunu ifade etti.

Snapchat ayrıca, Apple’ın büyük iOS gizlilik değişikliği nedeniyle 2021’in 3. çeyreğinde gelir hedeflerini kaçırdığını belirtiyor. iOS kullanıcılarına uygulama dışı izlemeyi devre dışı bırakma seçeneği sunulduğunda, çoğu kullanıcı kullandıkları uygulamalara daha fazla kişisel veri paylaşmamayı seçti. Bu durum kullanıcıları memnun etmiş olsa da Snapchat ve Facebook’un reklam işini olumsuz etkiledi.