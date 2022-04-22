Snapchat, Facebook ve Twitter’ı solladı
İlk çeyrek finansal sonuçlarını açıklayan Snapchat, rakipleri Facebook ve Twitter'ı geride bıraktı.
Snapchat, 2022 yılının için ilk çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Bu sonuçlara göre sosyal medya uygulaması, rakipleri Facebook ve Twitter‘ı geride bırakmayı başardı. Geçtiğimiz çeyrekte Meta günlük aktif kullanıcılarda ilk kaybını bildirirken, Twitter para kazanılabilirlik oranını yüzde 15 arttırdığını açıkladı.
SNAPCHAT GÜNLÜK AKTİF KULLANICI SAYISINI ARTTIRMAYA DEVAM EDİYOR!
Shift Delete'nin haberine göre Snapchat, DAU’larını yıldan yıla yüzde 18 artırarak 332 milyona çıkarmış durumda. Önceki beş çeyrekte kullanıcı büyümesi yüzde 20‘yi aşan şirket önemli başarılar elde etti. Ancak Snapchat, yüzde 38 artış göstererek , 1.06 milyar dolara yükselmesine rağmen gelirlerine odaklanmış durumda.
Şirket, 2021 yılının ilk çeyreğinden bu yana yüzde 44 büyüme yakalama yolunda olduğunu söyledi ancak Rusya’nın 24 Şubat’ta Ukrayna’yı işgal etmesinin ardından birçok reklamverenin kampanyalarını duraklattığını vurguladı . Snap CFO’su Derek Andersen, çoğu reklamverenin kampanyalarına 10 gün içinde devam ettiğini, ancak kesintinin şirketin üç aylık geliri üzerinde hala olumsuz bir etkisi olduğunu ifade etti.
Snapchat ayrıca, Apple’ın büyük iOS gizlilik değişikliği nedeniyle 2021’in 3. çeyreğinde gelir hedeflerini kaçırdığını belirtiyor. iOS kullanıcılarına uygulama dışı izlemeyi devre dışı bırakma seçeneği sunulduğunda, çoğu kullanıcı kullandıkları uygulamalara daha fazla kişisel veri paylaşmamayı seçti. Bu durum kullanıcıları memnun etmiş olsa da Snapchat ve Facebook’un reklam işini olumsuz etkiledi.
Video Haberler
- Otomobilde mahsur kalan kadın kurtarıldı
- Ankara'da kaçak tütün ve makaron operasyonu
- Sabiha Gökçen metrosu için tarih verdi
- Kaçak 'inci kefali' avcılarına operasyon
- İstanbul'da 34 ton kaçak içki ele geçirildi
- Diyarbakır'da baba-oğula silahlı saldırı
- Vedat Bilgin'den açıklama
- CHP'li belediye başkanı Akay'a saldırı
- Dayısıyla tartıştı, fenalaşıp yaşamını yitirdi
- Çay bahçesinde kadın cinayeti
En Çok Okunan Haberler
-
- Reuters ve Bloomberg böyle gördü
- 'Erdoğan sonrası dönem'e hazırlık iddiası
- Akşener'den 'HDP' açıklaması
- Karanlıkta basın toplantısı
- Eski bakan yaşamını yitirdi
- Akşener'den Kılıçdaroğlu'na 'fatura' çağrısı
- Son anketten Cumhur'a kötü haber
- Erdoğan'dan 3600 ek gösterge açıklaması
- '3 eski bakan fısıltılarla Erdoğan'ı anlattı...'
- 'AK Parti'ye yakın bazı kaynaklar...'