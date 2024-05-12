Yayınlanma: 12.05.2024 - 22:01

Güncelleme: 12.05.2024 - 22:01

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Milyoner yarışmasında bu akşam kelime anlamı sorusu damga vurdu. Yarışmacının yanlış cevap verdiği sorunun doğru yanıtı araştırıldı. Peki, Sofistike ne demek? Sofistikenin kelime anlamı nedir?

Hangisi ''sofistike'' kelimesinin anlamlarından biri değildir?

A) Yapmacık

B) Karmaşık

C) Entellektüel

D)Yanıltıcı

Cevap: C

sıfat

1.

çok gelişmiş, çok karmaşık olan, çok özel (aygıt, iş, durum vb.).

2.

çok yapmacıklı davranan (kimse).