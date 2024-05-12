Sofistike ne demek? Sofistikenin kelime anlamı nedir?

Kim Milyoner Olmak İster yarışması her pazar ekrana geliyor. Sevilen yarışmada kelime anlamı soruldu. ''Hangisi ''sofistike'' kelimesinin anlamlarından biri değildir?'' sorusunun yanıtı merak edildi. Peki, Sofistike ne demek? Sofistikenin kelime anlamı nedir?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.05.2024 - 22:01
Sofistike ne demek? Sofistikenin kelime anlamı nedir?
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Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Milyoner yarışmasında bu akşam kelime anlamı sorusu damga vurdu. Yarışmacının yanlış cevap verdiği sorunun doğru yanıtı araştırıldı. Peki, Sofistike ne demek? Sofistikenin kelime anlamı nedir?

Hangisi ''sofistike'' kelimesinin anlamlarından biri değildir?

A) Yapmacık

B) Karmaşık

C) Entellektüel

D)Yanıltıcı

Cevap: C

sıfat

1.

çok gelişmiş, çok karmaşık olan, çok özel (aygıt, iş, durum vb.).

2.

çok yapmacıklı davranan (kimse).


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