'Soğanlı mı soğansız mı' tartışmasında yeni boyut! Menemen kaymaklı olur mu?

Yayınlanma: 13.12.2023 - 11:18

Güncelleme: 13.12.2023 - 11:18

İzmir’de lokanta işletmecisi Şeref Artagan, "menemen soğanlı mı soğansız mı yenir?" tartışmalarına bir yenisini ekleyerek ‘kaymaklı menemen’ yaptı. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından tescillendirilen menemen, lezzetiyle beğeni topluyor, tava ters çevrilse bile menemen tavadan yere düşmüyor.

Türk mutfağının vazgeçilmez lezzeti olan, sürekli "soğanlı mı yenir soğansız mı?" tartışmalarına maruz kalan menemen yemeğine bir yenisi daha eklendi. İzmir’in Menderes'te, Girit ve Ege lezzetleriyle tanınan lokantayı, kardeşi Onur Artagan (26) ile birlikte işleten 31 yaşındaki Şeref Artagan, menemeni soğansız yaparak içine bir de kaymak ekledi. Denemeler sonucu ortaya çıkan ve içerisinde yumurtanın sadece sarısının kullanıldığı bu lezzet, Türkiye’nin tescillenen ilk ve tek kaymaklı menemeni oldu.

“DENEMELER SONUCU ORTAYA ÇIKTI”

Lokantanın 4’üncü kuşak temsilcisi olan işletme sahibi Şeref Artagan, “Daha önce babam ve annemin işlettiği ve 36 yıldır süregelen bu lokantayı kardeşimle birlikte devraldık. Lokantamıza yeni lezzetler getirmek istedik ve ‘ne yapabiliriz, daha farklı ne üretebiliriz’ diye düşünmeye başladık. Giritlilerin bulmuş olduğu menemeni renklendirmek istedik. O gün dolabımızda ne varsa onu menemene ekledik. Patlıcanlı, kavurmalı, ıspanaklı, pastırmalı, kıymalı olmak üzere çeşit çeşit menemen yaptık. Dolabımızda bir de manda kaymağı vardı. Onu da menemenin içerisine koyarak denemek istedik ve ortaya çok güzel bir koku çıktı. Bunun üzerinde daha çok durmak istedik. Hemen farklı çeşitlerde kaymaklar tedarik ettirdik. Şuanda da özel sütten kaymaklar yapıyoruz. En son kullanmış olduğumuz süt kaymağının kokusunun ve lezzetinin yerinde olduğunu fark ettiğimizde süt kaymaklarını üretmeye başladık. Vatandaşlardan da çok güzel geri dönüşler aldık, çok beğendiler” ifadelerine yer verdi.

“TAVAYI TERS ÇEVİRSEK BİLE MENEMEN TAVADAN AYRILIP YERE DÜŞMÜYOR”

Pazar günleri hariç haftanın 6 günü menemen yaptıklarını belirten Artagan, “Menemenin kaymaklı olması sebebiyle gelmiş olduğu bir kıvam var. Bir kalıp haline geliyor. Tavayı ters çevirsek bile menemen tavadan ayrılıp yere düşmüyor. Ben o yüzden bu menemene ‘uçan, kaçan, takla atan menemen’ diyorum. Fakat içerisine ekmek girdiği zaman yumuşak bir kıvamda olduğu anlaşılıyor. İçerisinde tarifine özel bir kaymağı ile beraber orta yağlı kaşar peyniri var. Menemende ‘çakallı menemen’ en iyisi diye bilinir; ama en iyisini Giritliler yapar bir de kaymaklı yapar” dedi.

Yemek sektöründe taklit edilmelerin çok olduğuna değinen işletme sahibi Şeref Artagan, “Bu lezzetin kopyasının yapılmaması için işi kayıtlara dökmek istedik. Kültür ve Turizm Bakanlığının Sanat Eserleri bölümüne başvuruda bulunduk. Yaklaşık 6 ay içerisinde yemek tarifimiz tescillendi. Bu süreçten sonra çok sayıda menemen yapmaya başladık. Kaymaklı menemen sosyal medyanın etkisi öyle bir tanındı ki; bakanlar, sanatçılar, politikacılar, yurt dışından misafirler dükkanımıza menemen yemeye geldi. Dünyanın her yerinden bize bayilik teklifleri gelmeye başladı” şeklinde konuştu.

Menemen yemek için İzmir’in bir ucundan diğer ucuna geldiğini söyleyen müşteri Sezgin Hadi Sağır, “Biz menemen yemek için İzmir’in neredeyse bir ucu olan Karşıyaka’dan geldik. Buraya gelmemizin en büyük nedeni o klasik tadı alabilmemiz. O yüzden haftada 2 sefer buraya gelip menemen yiyoruz. Daha önce de defalarca burada tatma fırsatı bulduk. Samsun, Karadeniz tarafında da yapılan menemenler var. Hem de çeşit çeşit ama aslında olması gereken bu yediğimiz kaymaklı menemendir” dedi.

“MENEMEN SOĞANLI VE SOĞANSIZ DEĞİL KAYMAKLI YENİR”

Kaymaklı menemeni severek yediğini söyleyen müşteri Volkan Cankanat ise “Daha önce kaymaklı menemeni çok defa tatma fırsatım oldu. Çok beğenerek yiyorum. Belki günde 2 ya da 3 tabak yiyorum ve gayet lezzetli. Bu lezzeti çok fazla arkadaşıma da öneriyorum. Kaymak menemenin diğer menemenlerden farkı; içinde kaymak olduğundan dolayı daha lezzetli. Damakta daha fazla tat bırakıyor. Bu yüzden severek yiyoruz. Bence menemenin soğanlı ve soğansız değil kaymakla yenmesi lazım” diye konuştu.

Kaymaklı menemen; yanında pişi, patates ve sınırsız çay ile 95 TL’den satışa sunuluyor.