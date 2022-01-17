Soğuk hava nedeniyle sahneye çıkmayan Manuş Baba'ya hayranlarından tepki

17 Ocak 2022 Pazartesi, 09:00

Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi hafta sonunda binlerce kişiye ev sahipliği yaptı. Dondurucu soğuğa rağmen yaklaşık 10 bin kişinin ziyaret ettiği kayak merkezinde birde konser tertiplenmişti.

Türkiye’nin sevilen sanatçısı Manuş Baba’nın konserde sahne alacağı günler öncesinden duyuruldu. Ancak 14.00’te başlaması beklenen konser bir türlü başlamadı. Sanatçının soğuk havan nedeniyle sahneye çıkmadığı öğrenildi. Dondurucu soğukta saatlerce kendisini bekleyen hayranları büyük hayal kırıklığı yaşadı.

"KENDİSİNE YAKIŞTIRAMADIK"

Duruma tepki gösteren hayranları, “Biz onun için gelmiştik. Bu soğukta saatlerce onu bekledik. Sahneye çıkmaması bizleri çok üzdü. Bu yaptığını kendisine yakıştıramadık” dediler.





