Soğuğu gerekçe göstererek konsere çıkmayan Manuş Baba'dan ilk açıklama

17 Ocak 2022 Pazartesi, 10:35

Dondurucu soğuğa rağmen yaklaşık 10 bin kişinin ziyaret ettiği Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi'nde şarkıcı Manuş Baba’nın konserde sahne alacağı günler öncesinden duyurulmuş, ancak 14.00’te başlaması beklenen konser bir türlü başlamamıştı. Sanatçının soğuk hava nedeniyle sahneye çıkmadığı öğrenilmişti.

Dondurucu soğukta saatlerce kendisini bekleyen hayranları büyük hayal kırıklığı yaşamış, ünlü şarkıcıya sosyal medyadan büyük tepki göstermişti.

Tepkilerin odağı olan Manuş Baba ise sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak neden sahneye çıkmadığını anlattı.

"HAYATIMIZI RİSKE ETMEMEK İÇİN İPTAL ETTİK"

Instagram hesabından yaptığı paylaşımda konser için gerekli önlemlerin alınmadığını söyleyen Manuş Baba, şu ifadeleri kullandı:

"Sizlerle kavuşmayı heyecan ve özlem ile beklediğimiz Sivas Yıldız Dağı konserimizi, teknik sözleşmemizin uygulanmaması ve bütün ısrarlarımıza rağmen sahnenin kar ve tipiye uygun kurulmamasından dolayı, sahneyi kuran teknik ekibin, siz dinleyicilerimizin, bizim ve görevli ekiplerin hayatını riske etmemek (yüksek voltaj, elektrik çarpması, yangın, sahne iskeletinin devrilme riski gibi...) adına ne yazık ki iptal etmek zorunda kaldık."

"MAĞDURİYET İÇİN ÖZÜR DİLERİZ"

"Buraya kadar gelip kavuşmamız adına aynı heyecanı sizlerle taşıyıp konserimizi gerçekleştirebilmek için bütün şartları zorlayıp elimizden geleni bütün ekip arkadaşlarımla yapmamıza rağmen konseri gerçekleştirebilmemiz mümkün olmamıştır. Sahneye çıkmak istemediğimize dair anons hiçbir gerçeği yansıtmadığı gibi hitap tarzı beni ve ekip arkadaşlarımı derinden üzmüştür. Kıymet verip konser alanına gelen değerli Sivas dinleyicilerimizden yaşanılan mağduriyet adına özür dileriz. En yakın zamanda tekrar buluşabilmek, kavuşabilmek dileklerimle."