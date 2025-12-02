Soğuk havalarda ışıl ışıl bir cilde kavuşma rutini: Kış aylarında cilt kuruluğunu önleyen 10 tüyo

Kış aylarında cilt yalnızca dış etkenlere değil, aynı zamanda evdeki düşük nem seviyesine de maruz kalır. Ancak cilt kuruluğunu azaltmak sandığınız kadar zor değil. Peki, soğuk havalarda ışıl ışıl bir cilde kavuşmak için rutininize eklemeniz gereken öneriler nelerdir? İşte, kış aylarında cilt kuruluğunu önleyen 10 tüyo...

KIŞ AYLARINDA CİLT KURULUĞUNU ÖNLEYEN 10 TÜYO

1. Ilık su kullanarak başlayın

Kaynar su, cilt bariyerini zayıflatır ve nemi hızla yok eder.

Duşta ve yüz yıkamada suyun sıcaklığını ılık seviyeye çekin.

5–7 dakikayı geçmeyen kısa duşlar tercih edin.

2. Duştan çıkar çıkmaz nemlendirin

Cilt, duştan sonraki ilk 2 dakikada nemi en iyi hapseder.

"Damp skin method"

yani nemli cilde uygulama tekniğini deneyin. İçeriğinde hyaluronik asit, gliserin, seramid, skualen bulunan kremler tercih edin.

3. Seramid içeriği yüksek ürünlere yönelin

Kışın en çok zarar gören şey cilt bariyeridir.

Seramidler, bariyeri onarır ve nemin kaçmasını engeller.

Özellikle atopik ciltler için kurtarıcıdır.

4. Gece rutinine yağ bazlı bir ürün ekleyin

Oklüzif yağlar, nemin buharlaşmasını önler.

Jojoba, avokado, argan yağı veya skualen kullanabilirsiniz.

Nemlendiriciden sonra ince bir tabaka hâlinde uygulamak yeterlidir.

5. Evde nem seviyesini artırın

Kışın evlerdeki nem oranı %20’lere kadar düşebilir.

Hava nemlendirici (humidifier) kullanmak cildi doğrudan korur.

Bu yöntem özellikle sabah uyanınca kuruluk yaşayanlar için çok etkilidir.

6. Nazik temizleyicilere geçin

Alkol veya güçlü köpürtücüler içeren ürünler cildi daha çok kurutur.

Süt formunda, jel-krem yapıda temizleyiciler tercih edin.

Günde 1 kez tam yıkama (özellikle sabah suyla durulama yeterli olabilir).

7. Haftada bir nem bombası maske yapın

Kışın cilt bakımının olmazsa olmazı: yoğun maske.

Aloe vera, hyaluronik asit, bal, yulaf içeren maskeler idealdir.

“Sleeping mask” gece boyunca nemi hapseder.

8. İçeride tükettiğiniz sular da önemli

Nem sadece dışarıdan değil içeriden de sağlanır.

Günlük su tüketiminizi artırın.

Omega-3, chia, ceviz gibi yağlı tohumlar cildin yağ dengesini destekler.

9. Cildi tahriş eden alışkanlıkları bırakın

Yüzü sürekli sıcak hava akımına (klima/ısıtıcı) maruz bırakmayın.

Yüze sık sık dokunmak ve sert peeling yapmak kuruluğu tetikler.

10. Güneş kremi kullanmayı bırakmayın

Kışın UVA ışınları hâlâ aktif!