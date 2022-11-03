Soğuk havalarda saç bakımı yaparken dikkat edilmesi gerekenler

03 Kasım 2022 Perşembe, 07:00

Saçların kış aylarında nemini yitirdiğini ve kurumaya başladığını belirten Ziya Hizar, kış aylarında saçların nemli ve sağlıklı tutulmasının çeşitli yöntemleri olduğunu ifade etti. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Hizar, özellikle kış aylarında düzleştiriciler ve saç kurutma makineleri gibi ısı veren makinelerin amatör eller tarafından kullanılmaması gerektiğinin altını çizdi.

Hizar, “Kış aylarında havaların soğumasıyla birlikte saçlarda nem azalır. Nemin azalması ise saçların daha fazla kuruması anlamına geliyor. Bu nedenle soğuk havalarda saçlara çok daha fazla özen gösterilmesi gerekiyor. Düzleştiriciler, maşa ve saç kurutma makineleri, saça fazladan ısı verdiği için bilinçsiz kullanımı saç tellerinin yıpranmasına ve kırılmasına neden olabiliyor. Bu ise zaman zaman dökülmelerin görülmesi ve saçın hacmini kaybetmesi gibi sonuçlara sebebiyet veriyor. Bu nedenle bu tür ısıtıcı etki gösteren makinelerin amatörce kullanılmasından kaçınılması gerek. Bunun yanı sıra yine bu aylarda bol bol su içilmeli. Saçın nemlenmesi için oldukça özenli hareket edilmelidir” dedi.

“SIK SIK YIKAMAK SAÇLARA ZARAR VEREBİLİR”

Sık sık yıkamanın saç köklerindeki doğal yağın kaybolmasına neden olduğunu belirten Ziya Hizar, “Saçı sık sık ve yüksek sıcaklıkta yıkamak, saçların kurumasının nedenleri arasında yer alıyor. Saçın fazladan yıkanması, saçın kendi yağıyla beslenmesini engelleyecektir. Bu durum ise saçların hacmini kaybetmesine neden olacaktır. Bu nedenle saçların sıcak suyla yıkanmaması önemlidir. Saçlar ılık suyla yıkanmalıdır. Kış aylarında saçların çok daha gür görünmesinin yöntemlerinden bir diğeri de dışarı çıkarken saçların ıslak olmamasına özen gösterilmesidir. Islak saçların kuru saçlara göre çok daha kolay yıprandığını söyleyebiliriz. Bunun yanı sıra saç telleri de zarar göreceğinden, ıslak saç ile dışarı çıkmak saç sağlığını olumsuz etkiler. Eğer ıslak saç ile dışarı çıkılacaksa şapka ile saçları kapatmak yerinde olacaktır” diye konuştu.