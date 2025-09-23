İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Soğuk Savaş programı sunucusu Boğaç Soydemir ile konuk Enes Akgündüz tutuklandı. Peki, Soğuk Savaş konuğu Enes Akgündüz kimdir? Enes Akgündüz neden tutuklandı?

ENES AKGÜNDÜZ KİMDİR?

Enes Akgündüz, sosyal medya içerik üreticisidir. Özellikle TikTok'ta yayınladığı videolarla gençler arasında popüler olmuştur.

ENES AKGÜNDÜZ NEDEN TUTUKLANDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, “Soğuk Savaş” isimli YouTube kanalında yayınlanan videoda yapılan şaka nedeniyle soruşturma başlattı. Boğaç Soydemir ile konuk Enes Akgündüz tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçundan re’sen soruşturma başlattı. Video içeriğinin Hz. Muhammed ile alakalı tahrik edici nitelik taşıdığı söylendi.