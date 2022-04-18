Sokaktaki köpekleri hedef alan Yıldız Tilbe: 'Mesele hayvan sevmekse 30 tane sırtlan beslerim'

18 Nisan 2022 Pazartesi, 12:27

Kişisel sosyal medya hesabından sokakta yaşayan köpeklerin zehirlenmesi çağrısında bulunan şarkıcı Yıldız Tilbe, geçen cuma günü avukatı Handan Bakbak ile ikinci kez adliyeye gelerek hem ‘şikâyetçi’ hem de ‘şüpheli’ sıfatıyla ifade verdi.

İfadesinde, söylemlerinin farklı bir boyuta çekildiğini iddia eden Tilbe, “Benim yıllardır çalıştığım işletmelere tehdit telefonları, yazılı bildirimler, beni koruyanlara hakaretler yönelterek, çalışma hürriyetime kadar haksız eylemlerde bulunarak kısıtlamışlardır. Mesele hayvan sevmekse 25 tane boa yılanı, 25 tane çakal ve 30 tane sırtlan sahiplenip, İstanbul’un muhtelif sokaklarında beslemeyi düşünüyorum. ‘Hayvan sevmekse buyurun sevelim’ demek istiyorum" dedi.

Tilbe, şöyle konuştu:

"Türkiye Cumhuriyeti, Yıldız Tilbe’nin sözüyle ne politika oluşturur ne de nefret duyar. Türkiye Cumhuriyeti, insanlar ve hayvanlar aleyhine işlem yapmayacak güçlü bir devlettir. Başıboş, sahipsiz ve saldırgan sokak hayvanları Türkiye’nin sorunudur. Bu konuda şikâyet edenlerin çözüm üretmesi gerekir. Duygu ve ifade özgürlüğümün kapsamında söylediğim söz için konuyu başka boyutlara taşıyan herkesten de yasal platformda hesap soracağım."

NE OLMUŞTU?

Şarkıcı Yıldız Tilbe, 12 Mart’ta kişisel sosyal medya hesabından sokakta yaşayan köpeklerle ilgili, "Saldıran köpek gruplarına bulundukları bölgenin halkı zehirli et versin, hepsi gebersin, gebersin, insan parçalamak nedir ya" paylaşımında bulunmuştu.

Yıldız Tilbe’nin paylaşımıyla ilgili bazı dernekler ve avukatlar "suç işlemeye tahrik" suçlamasıyla savcılığa şikâyette bulunmuştu. Yıldız Tilbe de Leman Sam, Şevval Sam, Ceylan Erdem, Tan Taşçı, Seren Serengil, Arto, Bircan Bali ve Cenk Eren’in de aralarında bulunduğu sanatçılar ve bazı dernekler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.