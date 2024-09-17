Yayınlanma: 17.09.2024 - 09:38

Güncelleme: 17.09.2024 - 09:38

Seda Sayan ve Uğur Arslan'ın sunduğu izdivaç programı Evleneceksen Gel'de tanıdığımız roman gelin adayı Solmaz Çiros, yıllar sonra başka bir yarışma programında yer aldı. Peki, Solmaz Çiros kimdir? Solmaz Çiros kaç yaşında, nereli?

SOLMAZ ÇİROS KİMDİR?

Solmaz Çiros, 1997 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Roman kökenli dansçı, şarkıcı ve televizyon ünlüsüdür. Özellikle 2016 yılında katıldığı "Evleneceksen Gel" adlı izdivaç programıyla geniş kitlelerce tanındı. Bu programdaki dansları ve enerjik kişiliği ile dikkat çekti.

Ayrıca, "Aşk-ı Roman" adlı diziyle televizyon ekranlarında boy gösterdi ve müzik kariyerine de adım attı. Kendi şarkıları arasında "Aşkımız Buraya Kadar" ve "Asalet Gaydası" gibi parçalar bulunuyor.

Solmaz Çiros, son dönemlerde sosyal medyada, televizyon programlarında da yer almaktadır. Özellikle dans ve şarkı performansları ile öne çıkmaktadır?.

YENİ PROGRAMLA EKRANLARDA

Fatih Ürek'in sunduğu Gelin Görümce yarışmasına katılarak bir anda ekranlarda boy gösteren Solmaz Çiros, görümcesi olduğunu söylediği Zehra isimli kadınla yarışmaya katıldı.