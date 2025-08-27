Türk Hava Kuvvetleri'nin F-16 ile gösteri düzenleyen ekibi SoloTürk, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda da muhteşem gösterisiyle sahne alacak. Peki, Solotürk 30 Ağustos gösterisi ne zaman, saat kaçta? Solotürk 30 Ağustos gösterisi nerelerden izlenir? İşte, ayrıntılar...

SOLOTÜRK 30 AĞUSTOS ÖZEL GÖSTERİSİ NE ZAMAN?

SoloTürk, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Ankara’da Anıtkabir üzerinde özel bir gösteri uçuşu düzenleyecek. Ekip, 26 ve 27 Ağustos tarihlerinde selamlama uçuşları gerçekleştirdikten sonra 30 Ağustos’ta Ankara’da sahne alacak. SoloTürk, 30 Ağustos’taki Ankara Gölbaşı uçuşu ile 31 Ağustos’taki Anıtkabir uçuşunu birleştirerek yalnızca 30 Ağustos Cumartesi günü Anıtkabir’de gösteri uçuşunu hayata geçirecek.

Aynı gün, Türk Yıldızları da 30 Ağustos Cumartesi günü Kütahya / Zafertepe Tören Alanı’nda saat 17:00’de selamlama uçuşu planlıyor.

SOLOTÜRK 30 AĞUSTOS GÖSTERİ TAKVİMİ

Çevre Tanıma Uçuşu: 28 Ağustos Perşembe, saat 14:00 – Ankara Anıtkabir

Prova Uçuşu: 28 Ağustos Perşembe, saat 18:45 – Anıtkabir

Gösteri Uçuşu: 30 Ağustos Cumartesi, saat 18:45 – Anıtkabir