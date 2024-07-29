Somer Şef'ten olay sözler: 'MasterChef'te kötü yemek asla geçmez...'

Yayınlanma: 29.07.2024 - 23:57

Güncelleme: 29.07.2024 - 23:57

MasterChef 2024'ün üçüncü kadrosundan 5 isim ana kadroya katılmaya hak kazandı. Geride kalan yarışmacılar yedeklerde yer alabilmek için bugün kıyasıya rekabet etti.

İlk turda fesleğen kullanan yarışmacılar yaratıcılık turunda yedeklere dahil olabilmek ter döktü. Süre bittikten sonra tabağına dokunan Deniz diskalifiye oldu.

Erim ve Ensar yedeklerde yer alamaya hak kazanan yarışmacılar oldu.

Geride kalan 5 isim ise ikinci turda Elbasan Tava yaptı. Şeflerden gelen açıklamalar ise yarışmacıları şaşırttı.

İkinci turda sadece bir tane başarılı yemek seçildi. Somer Şef 5 yarışmacının içinde sadece bir adet başarılı yemek olduğunu, yapılan kötü bir yemeğin asla üst tura geçemeyeceğini söyledi. Bu nedenle 3. gruptan sadece 3 isim yedeklere dahil oldu.

Gecenin ikinci etabında en başarılı Elbasan Tava'yı yapan isim Zübeyde oldu.