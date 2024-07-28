MasterChef astarlı sütlaç tarifi

Yayınlanma: 28.07.2024 - 21:42

Güncelleme: 28.07.2024 - 21:42

Astarlı sütlaç, Türk mutfağının sevilen tatlılarından biri olan sütlacın daha özel bir versiyonudur. Bu tarifte, sütlaç karamelize edilmiş bir şeker tabakasıyla kaplanır ve bu da tatlıya hem lezzet hem de görsel olarak çekici bir katman ekler. İşte evde kolayca yapabileceğiniz, damakları şenlendirecek bir astarlı sütlaç tarifi!

Malzemeler

1 litre süt

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı pirinç

1 su bardağı su

1 yemek kaşığı nişasta (mısır veya buğday)

1 paket vanilin (isteğe bağlı)

1 çay bardağı su (nişastayı açmak için)

1/2 su bardağı toz şeker (astarı için)

Yapılışı

Pirinçlerin Haşlanması:

Pirinçleri bir kaba alarak yıkayın ve süzün. Tencereye pirinci ve 1 su bardağı suyu ekleyin. Pirinçler suyunu çekene kadar kısık ateşte pişirin.

Sütlaç Yapımı:

Haşlanan pirinçlere 1 litre sütü ekleyin ve karıştırarak kaynamaya bırakın. Kaynadıktan sonra ocağı kısın ve pirinçler iyice yumuşayana kadar pişirin.

Ardından 1 su bardağı şekeri ekleyin ve karıştırın. Şeker eriyene kadar pişirmeye devam edin.

Nişastayı Eklemek:

1 yemek kaşığı nişastayı 1 çay bardağı su ile açın. Nişasta tamamen eriyince yavaş yavaş sütlaç karışımına ekleyin ve karıştırarak kıvam almasını sağlayın.

Vanilini ekleyin ve karıştırın. Sütlaç istenilen kıvama gelince ocaktan alın.

Karamelize Şeker (Astar) Hazırlığı:

Küçük bir tavaya yarım su bardağı toz şekeri koyun ve kısık ateşte eriyene kadar bekleyin. Şeker tamamen eridiğinde, karamelize olmuş olacaktır. Bu aşamada dikkatli olun, çünkü şeker kolayca yanabilir.

Karamelize şekeri, sütlacı koyacağınız kaselerin tabanına dökün ve hemen yayın.

Sütlacın Sunumu:

Karamelize şekerin üzerine sıcak sütlacı dökün. Sütlaçlar soğuduktan sonra buzdolabında birkaç saat dinlendirin. Dinlendikçe astar ve sütlaç katmanı daha belirgin hale gelecektir.

Servis:

Astarlı sütlaçlarınızı buzdolabından çıkarıp soğuk olarak servis yapabilirsiniz. Üzerini tarçın, fındık veya cevizle süsleyerek sunabilirsiniz.