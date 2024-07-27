Osmanlı mutfağından MasterChef'e gelen enfes lezzet: İmambayıldı tarifi

Yayınlanma: 27.07.2024 - 23:43

Güncelleme: 27.07.2024 - 23:43

Osmanlı mutfağından günümüze uzanan, patlıcan ve zeytinyağının muhteşem uyumunu sunan bir lezzet olan imambayıldının tadı damağınızda kalacak. Hem sağlıklı hem de lezzetli olan bu yemeği, evinizde kolayca hazırlayabilirsiniz. İşte, geleneksel İmambayıldı tarifi...

İMAMBAYILDI TARİFİ

Malzemeler

4 adet orta boy patlıcan

2 adet büyük boy soğan

4 diş sarımsak

4 adet domates

2 adet yeşil biber

1 çay bardağı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı toz şeker

1 çay kaşığı tuz

Yarım demet maydanoz

Yarım çay bardağı su

Yapılış