Osmanlı mutfağından MasterChef'e gelen enfes lezzet: İmambayıldı tarifi
İmambayıldı, Osmanlı mutfağından günümüze uzanan, patlıcan ve zeytinyağının muhteşem uyumunu sunan bir lezzet. Hem sağlıklı hem de lezzetli olan bu yemeği, evinizde kolayca hazırlayabilirsiniz. İşte, geleneksel İmambayıldı tarifi...
Osmanlı mutfağından günümüze uzanan, patlıcan ve zeytinyağının muhteşem uyumunu sunan bir lezzet olan imambayıldının tadı damağınızda kalacak. Hem sağlıklı hem de lezzetli olan bu yemeği, evinizde kolayca hazırlayabilirsiniz. İşte, geleneksel İmambayıldı tarifi...
İMAMBAYILDI TARİFİ
Malzemeler
- 4 adet orta boy patlıcan
- 2 adet büyük boy soğan
- 4 diş sarımsak
- 4 adet domates
- 2 adet yeşil biber
- 1 çay bardağı zeytinyağı
- 1 tatlı kaşığı toz şeker
- 1 çay kaşığı tuz
- Yarım demet maydanoz
- Yarım çay bardağı su
Yapılış
- Patlıcanları alacalı soyun ve ortalarını yararak açın. Tuzlu suda yaklaşık 30 dakika bekleterek acısını alın.
- Soğanları piyazlık doğrayın, sarımsakları ince ince dilimleyin. Yeşil biberleri halka halka kesin. Domateslerin kabuklarını soyup küçük küpler halinde doğrayın.
- Zeytinyağını geniş bir tavada ısıtın. Soğan ve sarımsakları ekleyip pembeleşinceye kadar kavurun. Ardından yeşil biberleri ekleyip birkaç dakika daha kavurun.
- Doğranmış domatesleri, toz şekeri ve tuzu ekleyin. Karışımı birkaç dakika pişirin ve ocağın altını kapatın.
- Patlıcanları sudan çıkarıp iyice kurulayın. Hazırladığınız iç harcı patlıcanların içine doldurun.
- Patlıcanları geniş bir tencereye yerleştirin. Kalan harcı üzerine dökün. Yarım çay bardağı suyu ekleyin.
- Tencerenin kapağını kapatın ve kısık ateşte yaklaşık 30-40 dakika pişirin.
- Pişen İmambayıldı’yı ocaktan alın ve üzerine ince kıyılmış maydanoz serpin. Soğuduktan sonra servis yapın.
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