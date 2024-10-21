Somer Sivrioğlu, MasterChef'e katılma hikayesini anlattı: 'Komik bir tesadüf'

Yayınlanma: 21.10.2024 - 13:09

Güncelleme: 21.10.2024 - 13:09

MasterChef Türkiye'nin sevilen jüri üyesi Somer Sivrioğlu, Hülya Avşar’ın YouTube programına konuk oldu. Programda, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna ile birlikte jüri koltuğunda oturan Sivrioğlu, MasterChef serüvenine nasıl başladığını ilk kez detaylarıyla paylaştı.

Sivrioğlu, MasterChef ile yollarının kesişmesini "komik bir tesadüf" olarak nitelendirdi. "Her yıl Türkiye’ye bir ay geliyordum. O sene de bir konferansta konuşmacı olarak çıkacaktım, ancak konferans iptal oldu. O sırada MasterChef ile ilgili bir şeyler okudum ve programa gitmeye karar verdim," diyen Sivrioğlu, bir arkadaşının yapımcılara ulaşmasıyla sürecin başladığını anlattı. Yapımcıların uzun süredir kendisine ulaşmaya çalıştığını belirten Sivrioğlu, başlangıçta sadece 2-3 ay kalmayı planladığını ama programın onu beklenmedik yerlere götürdüğünü söyledi.

Çekim günlerine sadece kahve içerek başladığını ve bu süreçte kilo verdiğini belirten Sivrioğlu, çekim günlerinde başka hiçbir şey yemediğini ifade etti.

ŞEFLİK KARİYERİNE NASIL BAŞLADI?

Sivrioğlu, aslında bir restoran yöneticisi olarak başladığını ve sonrasında şef olmaya karar verdiğini anlattı. "Ben önce restoran yöneticisiydim, daha sonra şef oldum. Şefliğe, istediğimi yaptıramadığım için geçtim. Hayalimdeki Türk restoranını Avustralya’da hayata geçirebilmek için mutfağa girdim ve sonrasında çok başarılı oldum," dedi. Sivrioğlu, şeflik eğitimi olmadığını, ancak restoran işletmecisi olarak mutfağına hakim olmak adına bu kararı aldığını vurguladı.

BOŞANMA SÜRECİNE DAİR AÇIKLAMALAR

Boşanma süreciyle ilgili soruları da yanıtlayan Somer Sivrioğlu, bu süreçte hatalar yaptığını kabul etti ve yaşananların zorlu olduğunu belirtti. Avşar’ın "Karını aldattın mı?" sorusuna ise, "Aldatma falan başka işler. 20 yıl beraberdik. Şaka bir tarafa, herkesle sevgili olunabilir, evlenilebilir ama herkesle çocuk paylaşılmaz," diyerek, çocuklarının annesi Aslı Sivrioğlu ile olan ilişkisine önem verdiğini söyledi.

HÜLYA AVŞAR’IN "ZENGİN OLDUNUZ MU?" SORUSU

Programda Hülya Avşar’ın "Zengin oldunuz mu?" sorusuna cevap veren Sivrioğlu, "Mehmet hepimizden daha iyi. Bodrum'da iki tane güzel mekanı var," şeklinde esprili bir yanıt verdi.

