MasterChef All Star'da gergin anlar: Şef Somer Sivrioğlu, yarışmacıyı stüdyodan kovdu

Yayınlanma: 02.12.2023 - 10:16

Güncelleme: 02.12.2023 - 10:16

MasterChef All Star'ın dün akşam ekrana gelen bölümünde yarışmacılar ödül oyununu kazanmak için mücadele etti. ırmızı ve mavi takım kestaneden çeşitli tabaklar yaptı.

Yarışma öncesi Sergen ve Tolga rahatsızlandığı için ödün oyununda yer alamadı. Mavi takım ödül oyununda 4 kişi mücadele etti. Kazanan kırmızı takım oldu.

İkinci etaba geçen kırmızı takım, İstanbul Macaristan başkonsolosu Zsuzsanna Palmai'nin konuk olduğu yarışmada Baca Kek yaptı. Yarışmacılar daha sonra tek tek tabaklarını şeflere sundu.

Barbaros, Baca Kek tabağını hazırlayamadı. Şef Somer Sivrioğlu, Barbaros'un tabağı yapamaması nedeniyle, "İlk 11'e kalmış bir yarışmacı tabak çıkartamıyor. Herkes çıkartıyor, sen çıkartamıyorsun. Bir sorun var bunu toparlamak da senin elinde. Yemek çıkartamıyorsan bu bizim biraz da kötü öğretmen olduğumuzu gösterir" ifadesini kullandı.

Barbaros bu durumun tekrar yaşanmayacağını söyledi.

STÜDYODAN AYRILDI

Değerlendirme sonrası ise Somer şef, "Açık konuşmak gerekirse Barbaros'u daha fazla yormayalım. Yemek yapmayanların burada pek işi yok Barbaros. Çıkabilirsin" dedi.

Yerine geçen Barbaros'un "Neden?" diye sormasının ardından Somer şef ise "Yemek yap o zaman" diyerek tepki gösterdi. Barbaros daha sonra stüdyodan ayrıldı.

Süre sonunda şefler yaptıkları değerlendirme sonucu en iyi tabağı Eren, Cemre, Esra ve Kıvanç hazırladı.

Finale Eren ve Cemre kalırken, şeflerin kararı ile kazanan Eren oldu. Böylece Eren 100 bin TL'lik ödülün sahibi oldu.