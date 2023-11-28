Şef Somer Sivrioğlu duyurdu: MasterChef All Star'da yeni dönem

Yayınlanma: 28.11.2023 - 10:32

Güncelleme: 28.11.2023 - 10:32

TV8'de yayımlanan fenomen yarışma programı MasterChef All Star'ın dün akşam yayınlanan bölümünde yarışmacılar kaptanlık oyunu için mücadele etti. Son 11'e kalan yarışmacılar, şeflerce istenen ''Şekerpare'' tatlısını yaptı.

'ARTIK POTAYA DÜŞMEMEK ÇOK DAHA ÖNEMLİ'

Şef Somer Sivrioğlu oyun öncesinde yarışmanın yeni düzenini açıkladı.

Sivrioğlu, ''Bu haftadan sonra artık eleme sistemi değişiyor. Her gecenin sonunda bir kişi eleme potasına gidecek. 3 takım ve 1 bireysel oyunu olmak üzere her oyun sonunda 1 aday çıkacak. İki etaplı ve puanlama sistemli eleme finali oynanacak" dedi.

Sivrioğlu dokunulmazlık alan yarışmacının kendini kurtaracağını belirterek, "Artık potaya düşmemek çok daha önemli. Çünkü artık herkes final potasında. Dokunulmazlık alan kendini kurtaracak. Konsey oyları ile potaya giden 3 aday belirlenecek. Son gece de her zaman olduğu gibi bireysel oyun oynanacak ve en az başarılı olan potaya girecek" ifadelerini kullandı.

4 hafta sonra yarışmada kalmayı başaran 7 yarışmacı, bireysel oyunlarla ceket giyme savaşına katılacak. Somer şef, yarışmacıların bu hafta dahil 4 haftaları olduğunu belirtti.

YENİ HAFTANIN TAKIMLARI BELLİ OLDU

Yarışmanın sonunda Hasan ile Tahsin başarılı bulundu ve mavi takım kaptanlığı Hasan'ın oldu. Hasan, kırmızı takım kaptanı olarak Barbaros'u tercih etti.

Mavi ve kırmızı takım kaptanı Hasan ve Babaros düello oyununda karşı karşıya geldi. Düello oyununun konsepti 'kör tadım' oldu. Düello oyununu 10-8 skorla Barbaros kazandı. Düello oyununu kazanan kırmızı takım bir sonraki günün yemeklerini öğrenme avantajını yakaladı.

MAVİ TAKIM

Hasan (Kaptan)

Tahsin

Sergen

Tolga

Dilara

Batuhan

KIRMIZI TAKIM