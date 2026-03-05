İlk iki cemrenin düşmesinin ardından gözler üçüncü cemre düşme tarihine çevrildi. Peki, son cemre düştü mü? Üçüncü toprağa ne zaman düşecek? İşte ayrıntılar...

SON CEMRE DÜŞTÜ MÜ?

Üçüncü ve son cemre, 5 Mart tarihinde toprağa düşerek baharın gelişini müjdeledi.

CEMRELER HANGİ TARİHLERDE DÜŞER?

Halk takvimi ve inanışına göre, kasım günlerinin 100. gününden 5 gün sonra cemreler düşmeye başlıyor.

Cemrenin birer hafta aralıkla havaya, suya ve toprağa düştüğüne inanılıyor. Üç tane olan cemrenin birincisi havaya (19-20 Şubat), ikincisi suya (26-27 Şubat) ve üçüncüsü de (5-6 Mart) toprağa düşer.

CEMRE NEDİR?

"Ateş", "kor" anlamına gelen cemrenin her yıl şubat ayı sonunda başlayan takvime göre önce havaya, sonra suya, son olarak da toprağa düştüğü kabul ediliyor. "Cemre düşmesi", bahar bayramı nevruzun yaklaştığına da işaret ediyor.