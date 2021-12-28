Son dakika | Berfu Yenenler 'korkuyorum' notuyla test sonucunu paylaştı
Son dakika | Berfu Yenenler "Aşırı da korkuyorum" notuyla Eser Yenenler ile yaptırdıkları test sonucunu duyurdu.
2019'da evlenen Eser Yenenler ile Berfu Yenenler sosyal medya hesabını aktif kullanan çiftler arasında. Son olarak Berfu Yenenler O Ses Türkiye Yılbaşı programında olacaklarını duyurduğu bir paylaşımla sevenlerini mutlu etti.
Eser Yenenler ile Berfu Yenenler çifti'nin son paylaşımı gündem oldu. Berfu Yenenler yaptığı paylaşımda "Aşırı da korkuyorum" diyerek negatif test sonuçlarını paylaştı.
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