Son dakika | Oyuncu Sezai Aydın yaşamını yitirdi
Oyuncu Sezai Aydın, koronavirüs nedeniyle 69 yaşında yaşamını yitirdi
Tiyatro, sinema, dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısı Sezai Aydın 69 yaşında yaşamını yitirdi. Aydın'ın bir süredir koronavirüs tedavisi gördüğü öğrenildi.
Sanatçı, John Rambo, Rocky Balboa ve Fred Çakmaktaş karakterlerini seslendirmesiyle tanınıyordu.
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