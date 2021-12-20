Son dakika | Oyuncu Sezai Aydın yaşamını yitirdi

Oyuncu Sezai Aydın, koronavirüs nedeniyle 69 yaşında yaşamını yitirdi

cumhuriyet.com.tr
20 Aralık 2021 Pazartesi, 15:54
Son dakika | Oyuncu Sezai Aydın yaşamını yitirdi
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Tiyatro, sinema, dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısı Sezai Aydın 69 yaşında yaşamını yitirdi. Aydın'ın bir süredir koronavirüs tedavisi gördüğü öğrenildi.

Sanatçı, John Rambo, Rocky Balboa ve Fred Çakmaktaş karakterlerini seslendirmesiyle tanınıyordu. 


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