Son dakika... Acı haberi oğlu duyurdu: Şarkıcı Güllü hayatını kaybetti!

Ünlü şarkıcı Güllü, Yalova'nın Çınarcık ilçesinde bulunan evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti.

Güllü'nün vefat haberini, oğlu Tuğberk Gülter, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile duyurdu.

"ELİM BİR KAZA SONUCU..."

Gülter açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Üzücü bir haber paylaşmak üzere bu mesajı yayınlıyorum. Annem, değerli sanatçı Güllü'yü bu gece yaşanan elim bir kaza sonucu bu gece kaybetmiş bulunmaktayız. Sosyal medyada yayınlanan intihar haberleri asılsızdır. Cenaze ile ilgili gelişmeleri bu Instagram sayfasından paylaşacağım, başımız sağ olsun."

GÜLLÜ KİMDİR?

Sahne adıyla Güllü olarak tanınan Gül Tut, 15 Ekim 1973'te Beyoğlu'nda doğdu.

Türk fantezi müziğinin önemli isimlerinden olan Güllü, pek çok başarılı albüme imza attı. 15 yaşında düğün salonlarında şarkı söyleyerek sahneye adım atan Güllü, şarkılarındaki Roman havalarıyla ün kazanmıştır.

Güllü'nün "Her Şeyim Oldun", "Sabah Olmadan", "Ödüm Kopuyor", "Değmezmiş Sana", "Kopamam Senden", "Oyuncak Gibi", "Acımıyorsan", "Unutamazsın Beni", "Bendeki Sen" ve "Varlığın Yeter" gibi önemli parçaları vardır.

İki çocuğu olan Güllü, 2000 yılında boşanıp sahnelere yeniden döndü.