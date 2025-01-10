Serenay Sarıkaya'dan 'Ayşe Barım' iddialarına ilk açıklama: 'Ahlaksız ithamlar bunlar...'

Yayınlanma: 10.01.2025 - 09:44

Güncelleme: 10.01.2025 - 09:44

Oyuncu Serenay Sarıkaya, kendisi ve uzun süredir bağlı olduğu kurucu menajerlik şirketinin ortağı Ayşe Barım hakkında ortaya atılan iddialara ilişkin açıklama yaptı.

Sarıkaya, hakkındaki ithamların ahlaksız olduğunu söyledi.

tv100 yazarı Fuat Uğur'un 2024 tarihli bir yazısı sosyal medyada tekrar gündem oldu. Uğur, "TV kanallarında ve dijital platformlarda hep aynı isimlerin oynadığını, bir mafya sistematiği" olduğunu ileri sürmüştü.

Sektörün tekelleştiğini iddia eden Uğur, belli başlı birkaç menajerlik ajansına bağlı olmayanların sektörde şansı olmadığını belirtmiş, sektörü elinde tutan birkaç isim olduğunu iddia etmişti.

ID İLETİŞİM'DEN AÇIKLAMA GELMİŞTİ

ID İletişim'den yapılan açıklamada, "Şirketimizin kurucu ortağı Ayşe Barım ve uzun süredir birlikte çalıştığı oyuncumuz Serenay Sarıkaya, gerçek olmayan ve ahlak dışı iddialarla ilişkilendirilmiştir" denilmişti.

SARIKAYA'DAN İDDİALARA İLK YANIT

Ajansının açıklamasını daha önce Instagram hesabından paylaşan Serenay Sarıkaya, iddialara ilişkin ilk kez konuştu.

Sarıkaya gazetecilere yaptığı şu ifadeleri kullandı:

"O kadar tuhaf ve akılalmaz şeyler ki söylenecek hiçbir şey yok buna. Zaten ID İletişim olarak da ben kişisel olarak da mahkemeye taşıdık süreci. Mahkemede olduğu için de bir şey söylemek istemiyorum. Çok garip, anlaşılması güç. Doğrudan ahlaksız ithamlar var bize yapılan."