Son Dakika: Usta oyuncu İsmail İncekara yaşamını yitirdi

07 Ekim 2022 Cuma, 08:53

Usta oyuncu İsmail İncekara yaşamını yitirdi.

Acı haberi Zafer Algöz, yaptığı paylaşımla duyurdu. Algöz, yaptığı paylaşımda, "Kıymetli ağabeyim #ismailincekara vefat etmiş.Güne böyle bir haberle başlamak içimize ateş düşürdü. Başımız sağ olsun dostlar." ifadelerine yer verdi.

İSMAİL İNCEKARA KİMDİR?

1950 doğumlu usta oyuncu ve tiyatro sanatçısı İsmail İncekara Bursa'da dünyaya gelmiştir. Çocukluk yılları Kanlıca ve Sakarya'da geçmiştir. Kabataş Lisesi'nde yatılı olarak Lise eğitimini tamamlamış ardından İstanbul Üniversitesi İktisat Bölümü'nde eğitimini sürdürmüştür. Ankara Devlet Konservatuvarı Yüksek Bölümü'nden mezun olmuştur. İsmail İncekara mezuniyetin ardından ise İstanbul Devlet tiyatrosunda çalışmaya başlamıştır.

Bugüne kadar Duvardaki Kan, Melek Apartmanı, Deli Yürek, Azad, Kurtlar Vadisi, Aliye, Aynı Çatı Altında, Yalancısın Sen ve Kılıç Günü dizilerinin yanı sıra Avrenosun Müşterileri, Dar Alanda Kısa Paslaşmalar, Dünyayı Kurtaran Adamın Oğlu, Barda, Zincirbozan, Kirpi ve Hiç Rıza sinema filmlerinde rol almıştır.

İSMAİL İNCEKARA ROL ALDIĞI FİLMLER VE DİZİLER

Kocan Kadar Konuş: Diriliş - Kıvanç Baruönü - 2016

Kocan Kadar Konuş - Kıvanç Baruönü - 2015

Hiç Rıza : Ramazan Ekmekçi - 2011

Kirpi : Erdal Murat Aktaş - 2009

Zincirbozan : Ulaş İnanç - 2007 - Turgut Özal

Barda : Serdar Akar - 2006 Hakim

Dünyayı Kurtaran Adamın Oğlu : Kartal Tibet - 2006 - Dogibus

Dar Alanda Kısa Paslaşmalar : Serdar AKAR - 2000 - Toraman

Avrenos'un Müşterileri : Philippe Venault - 1995 - Toufik

Kılıç Günü : Osman Sınav - 2010

Yalancısın Sen : Hakan Arslan - 2009

Aynı Çatı Altında : Birkan Uz - 2006

Aliye : Kudret Sabancı - 2004 - Valentino Naci

Kurtlar Vadisi : Osman Sınav - Serdar Akar - 2003-2005 - İplikçi Nedim

Azad : Aydın Bulut - 2002 - Muhtar Recep

Hayat Bağları : Osman Sınav - 1999

Deli Yürek : Osman Sınav - 1999 - Behram Kartal

Melek Apartmanı - 1995

Eylül - 1987

Kırık Hayatlar - 1986

Duvardaki Kan - 1986