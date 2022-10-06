Büyük İntikam filminin konusu nedir, oyuncuları kim?
TV ekranlarında izleyici ile buluşan filmler arasında yer alan Büyük İntikam filmi, Amerikan-aksiyon filmleri listesindedir. Peki, Büyük İntikam filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Büyük İntikam filminin IMDb puanı kaç?
Philippe Martinez ve Ross W. Clarkson tarafından yönetilen Büyük İntikam filminin senaryosunu ise Lisa Habriel kaleme alıyor. İşte, filmin merak edilen ayrıntıları...
BÜYÜK İNTİKAM FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
CIA Ajanı Jake Alexander ve onun genç ekibi; tehlikeli ve azılı bir suçlunun peşine düşer. Ekip arkadaşlarının ölümü üstüne intikam düşüncesiyle yanıp tutuşan ekip, başlarına geleceklerden habersizdir.
BÜYÜK İNTİKAM FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
- Steven Seagal
- Sonia Couling
- Byron Gibson
- Soraya Torrens
- Mica Javier
- Jai Day
- Megan Brown Martinez
- Evgeniya Akhremenko
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