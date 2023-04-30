Ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz ameliyat oldu
Ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, omzundan ameliyat oldu. Amadeus oyununda Constanze karakterine hayat veren Deniz, bir ay projelerde yer almayacağı öğrenildi.
Başarılı oyuncu Dilan Çiçek Deniz'den hayranlarını üzen bir haber geldi. Deniz'in omzundan ameliyat olduğu ortaya çıktı.
AMADEUS'TA YER ALMAYACAK
Ameliyat nedeniyle bir ay istihrahat etmesi gerektiği belirtilen Deniz, ünlü oyuncu Selçuk Yöntem ve Tansu Biçer'le başrolünü paylaştığı Amadeus oyununun son 3 bölümünde yer almayacak.
ÖZLEM ÖÇALMAZ GERİ DÖNÜYOR
Deniz'in yokluğunda ise Özlem Öçalmaz hamilelik döneminde ara verdiği Amadeus oyununa geri dönecek. Öçalmaz, Constanze karakterine yeniden hayat verecek.
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