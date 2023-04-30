Ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz ameliyat oldu

Yayınlanma: 30.04.2023 - 13:28

Güncelleme: 30.04.2023 - 13:49

Başarılı oyuncu Dilan Çiçek Deniz'den hayranlarını üzen bir haber geldi. Deniz'in omzundan ameliyat olduğu ortaya çıktı.

AMADEUS'TA YER ALMAYACAK

Ameliyat nedeniyle bir ay istihrahat etmesi gerektiği belirtilen Deniz, ünlü oyuncu Selçuk Yöntem ve Tansu Biçer'le başrolünü paylaştığı Amadeus oyununun son 3 bölümünde yer almayacak.

ÖZLEM ÖÇALMAZ GERİ DÖNÜYOR

Deniz'in yokluğunda ise Özlem Öçalmaz hamilelik döneminde ara verdiği Amadeus oyununa geri dönecek. Öçalmaz, Constanze karakterine yeniden hayat verecek.