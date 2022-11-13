Son Vardiya filminin konusu nedir, oyuncuları kim?
İlk gösterimi 25 Ekim 2014'te London FrightFest Film Festivali'nde yapılan Son Vardiya televizyon ekranlarında izleyici ile buluşmaya devam ediyor. Son Vardiya filminin konusu nedir, oyuncuları kim?
Son Vardiya , Anthony DiBlasi tarafından yönetilen 2014 yapımı Amerikan psikolojik korku filmidir. Özgün adı Last Shift olan film 87 dakika sürüyor. Filmin yönetmeni DiBlasi, aksiyon filmi Assault on Precinct 13 (1976), korku filmi A Nightmare on Elm Street (1984) ve Charles Manson belgeseli Manson'dan (1973) etkilenerek filmi oluşturdu.
SON VARDİYA FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Polis memuru Jessica Loren karakolda, özel bir ekibin biyolojik tehlike arz eden atıkları almasını beklemektedir. Ancak Jessica’nın bilmediği bir şey vardır. Eski bir tarikat lideri olan John Michael Paymon ve iki müridi, iki yıl önce bu karakolda intihar etmişlerdir ve lanetleri hala devam etmektedir. Jessica ise bu kötü varlıkların ne kadar tehlikeli ve acımasız olabileceğini görmek üzeredir.
SON VARDİYA FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLERDİR?
Juliana Harkavy
Joshua Mikel
J. LaRose
Mary Lankford
natalie victoria
Sarah Sculco
SON VARDİYA FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Filmin çekimleri, Sanford Florida'da terk edilmiş bir polis karakolunda gerçekleşti.
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