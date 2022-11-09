Hain filminin konusu ne, oyuncuları kim?

09 Kasım 2022 Çarşamba, 15:18

Hain (Il Traditore), yönetmenliğinde Marco Bellocchio, senaryosunda ise Marco Bellocchio ve Valia Santella olan, 2019 yapımlı dram türündeki biyografik filmdir.

HAİN FİLMİNİN KONUSU NE?

Film, iki dünyanın patronu olarak adlandırılan mafya babası Tommaso Buscetta’nın hayatını anlatıyor. Buscetta, Sicilya'da yaşayan bir gençtir. Genç yaşında mafyaya dahil olur. Yeraltı dünyasında kısa sürede sivrilen ve kendine sağlam bir yer edinen Buscetta, birçok kenti egemenliği altına alır. Girdiği yeraltı dünyasının iç hesaplaşmaları, Buscetta’nın iki oğlunu, üç yeğenini ve altı akrabasını kaybetmesine neden olur

HAİN FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Pierfrancesco Favino

Maria Fernanda Cândido

Fabrizio Ferracane

HAİN FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Hain filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.1 olarak belirlenmiştir.