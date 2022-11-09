Hain filminin konusu ne, oyuncuları kim?
2019 yılında vizyona giren Hain filmi, televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşan filmler arasında yer alıyor. Peki, Hain filminin konusu ne? Hain filminin oyuncuları kim? Hain filminin IMDb puanı kaç?
Hain (Il Traditore), yönetmenliğinde Marco Bellocchio, senaryosunda ise Marco Bellocchio ve Valia Santella olan, 2019 yapımlı dram türündeki biyografik filmdir.
HAİN FİLMİNİN KONUSU NE?
Film, iki dünyanın patronu olarak adlandırılan mafya babası Tommaso Buscetta’nın hayatını anlatıyor. Buscetta, Sicilya'da yaşayan bir gençtir. Genç yaşında mafyaya dahil olur. Yeraltı dünyasında kısa sürede sivrilen ve kendine sağlam bir yer edinen Buscetta, birçok kenti egemenliği altına alır. Girdiği yeraltı dünyasının iç hesaplaşmaları, Buscetta’nın iki oğlunu, üç yeğenini ve altı akrabasını kaybetmesine neden olur
HAİN FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Pierfrancesco Favino
Maria Fernanda Cândido
Fabrizio Ferracane
HAİN FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?
Hain filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.1 olarak belirlenmiştir.
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