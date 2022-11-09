Kasabadaki Sır filminin konusu ne, oyuncuları kim?

09 Kasım 2022 Çarşamba, 15:30

Kasabadaki Sır (Peacock), yönetmenliğinde Michael Lander, senaryosunda ise Lander ve Ryan Roy olan, 2010 yapımlı gizem/gerilim türündeki filmdir.

KASABADAKİ SIR FİLMİNİN KONUSU NE?

John Skillpa Peacock, Nebraska’da yaşayan bir banka memurudur. Gözlerden uzak, izole edilmiş bir yaşam tarzı vardır. İnsanlardan uzak olmasının nedeni kasaba halkından sakladığı bir sırdır. Pracock, çift kişiliklidir. Peacock'un diğer yarısı kadındır. Peacock, bir gün kasaba yakınlarında gerçekleşen tren kazasına istemeden dahil olur. Bu kaza, Peacock ve kasaba halkı için bir dönüm noktası olacak, hayatlarının değişmesine neden olacaktır.

KASABADAKİ SIR FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Cillian Murphy

Elliot Page

Susan Sarandon

Josh Lucas

Bill Pullman

Keith Carradine

KASABADAKİ SIR FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Kasabadaki Sır filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.2 olarak belirlenmiştir.