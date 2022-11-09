Kasabadaki Sır filminin konusu ne, oyuncuları kim?
2010 yılında vizyona giren Kasabadaki Sır filmi, televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşan filmler arasında yer alıyor. Peki, Kasabadaki Sır filminin konusu ne? Kasabadaki Sır filminin oyuncuları kim? Kasabadaki Sır filminin IMDb puanı kaç?
Kasabadaki Sır (Peacock), yönetmenliğinde Michael Lander, senaryosunda ise Lander ve Ryan Roy olan, 2010 yapımlı gizem/gerilim türündeki filmdir.
KASABADAKİ SIR FİLMİNİN KONUSU NE?
John Skillpa Peacock, Nebraska’da yaşayan bir banka memurudur. Gözlerden uzak, izole edilmiş bir yaşam tarzı vardır. İnsanlardan uzak olmasının nedeni kasaba halkından sakladığı bir sırdır. Pracock, çift kişiliklidir. Peacock'un diğer yarısı kadındır. Peacock, bir gün kasaba yakınlarında gerçekleşen tren kazasına istemeden dahil olur. Bu kaza, Peacock ve kasaba halkı için bir dönüm noktası olacak, hayatlarının değişmesine neden olacaktır.
KASABADAKİ SIR FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Cillian Murphy
Elliot Page
Susan Sarandon
Josh Lucas
Bill Pullman
Keith Carradine
KASABADAKİ SIR FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?
Kasabadaki Sır filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.2 olarak belirlenmiştir.
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