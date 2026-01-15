Sonbahar’dan Karanlık Gece’ye: Özcan Alper’in unutulmaz filmleri

Özcan Alper, sinemasında bireysel hikâyeleri toplumsal hafızayla buluşturan nadir yönetmenlerden biri olarak öne çıkıyor. Sonbahar’dan Karanlık Gece’ye uzanan filmografisiyle kayıp, yüzleşme ve sessizlik temalarını merkeze alan Alper, Türk sinemasında derin izler bırakan yapımlara imza atıyor. İşte en iyi Özcan Alper filmleri...

1. SONBAHAR (2008)

Yusuf 1997 yılında 22 yaşında üniversite öğrencisiyken girdiği cezaevinden, 10 yıl sonra sağlık nedenleriyle tahliye edilir. Hayata Dönüş Operasyonu'nu yerinde yaşamış Yusuf'u, Doğu Karadeniz'deki köyünde bir tek yaşlı ve hasta annesi karşılar. O cezaevinde iken babası ölmüş, ablası ise evlenip büyük bir kente taşınmıştır. Ekonomik nedenlerle sadece yaşlıların kaldığı bu dağ köyünde Yusuf bir tek çocukluk arkadaşı Mikail ile görüşmektedir. Sonbaharın kendini yavaş yavaş kışa teslim ettiği günlerde Yusuf, Mikail ile gittiği bir meyhanede fahişelik yapan genç ve güzel Gürcü kızı Eka ile karşılaşır. Farklı dünyalardan gelen bu iki insanın birlikteliği için ne zaman ne de koşullar uygundur. Yine de Yusuf için aşk son bir kez hayata tutunma ve kendi yalnızlığından sıyrılma çabasına dönüşür. Eka içinse Yusuf bu dünyadan çok uzakta, hatta şimdiki zamanda yaşamayan, Rus romanlarından kaçmış bir karakterdir. 90 sonrasını arka planına alarak bir dönemin ironisini, acımasızlığını ve gerçekliğini ele alan filmde, yakın tarih hem belgeleniyor hem de eleştirel bir süzgeçten geçiriliyor. Filmde Türkçe'nin yanısıra Hemşince ve Gürcüce dillerini de duymak mümkün.

2. GELECEK UZUN SÜRER (2011)

Üniversitede müzik araştırmaları yapan Sumru, ağıt derlemeleri üzerine bir çalışma yapmaktadır. Bu çalışması için bir gün Diyarbakır'a gider. Kısa süreli bir seyahat olacağını düşününen ve tek başına Diyarbakır'a giden Sumru, sokakta DVD satan Ahmet, bir kilisenin bekçiliğini yapan Antranik amca ve bölgede sürmekte olan çatışmalara tanıklık eden pek çok insanla da tanışacaktır. Tüm bunların yanında Sumru, unutmaya çalıştığı, görmezden gelmeye çalıştığı, ertelediği bir acısıyla da yüzleşecektir.

3. KARANLIK GECE (2022)

İshak (35), küçük bir dağ kasabasından çıkmış gezgin bir müzisyendir. Yedi yıl önce dahil olduğu bir linç olayı, ölmek üzere olan annesiyle vedalaşmak için kasabasına döndüğünde peşini bırakmaz. Çocukluk arkadaşları olan diğer beş fail ve onları destekleyen kasaba halkıyla yüzleşen İshak, üzerine çöken suçluluk duygusuyla mücadele eder. Aslında kasabadaki herkes üç maymunu oynamaktadır, çünkü herkesin eline kan bulaşmıştır.

4. MOMİ (2000)

Doğu Kaçkar Dağlarında, 3000 metrede bir Hemşin yaylası: Susuzyurt......Uzun Ağustos günlerinde yaylada her yeni gün bir öncekinin aynısı...En büyük tutkusu ata binmek olan 13 yaşındaki Marte,bir gün sevdiği kız Lusnika ile karşılaşır. Marte’nin tek sırdaşı, doğuştan kör olan 30 yaşındaki Mommed’dir. Marte’nin büyükannesi (momi), günün birinde ona, bir şeyi çok isterse onu elde edebileceğini söyler.

5. KARS ÖYKÜLERİ (2011)

Köyüne çok uzak olan okuluna her gün bisikletle gidip gelen Yusuf (Moto Guzzi), annesinin ölümüyle geçmişin muhasebesini yapan Nazlı (Kül), civcivi ile Ankara yollarına düşmeye karar veren Zilo, babasının geçmişi ile yüzleşemeyen Ozan (Açık Yara), ve modern çağa ayak uydurmaya çalışan, Karslı çiftçi Celal Bey (Küçük Bir Hakikat) bu beş farklı öykünün baş karakterleri.