Sonbahar ve kış mevsiminde lazer epilasyon: Güvenli mi, acıtıyor mu, ne kadar sürüyor?

08 Aralık 2021 Çarşamba, 00:00

Kadınların özellikle son yıllarda sıkça tercih ettiği bir yöntem olan lazer epilasyon, hala tartışılan bir konu. Uygulamanın güvenli ve etkili bir sonuç vermesi için kıl rengi, yoğunluğu ve kalınlığı oldukça önemli iken, hem erkeklerde hem de kadınlarda ortalam yüzde 90 oranında bir etkiye sahip olduğu belirtiliyor.



Konuya ilişkin merak edilenleri Uzman Estetisyen Melis Sarışenoğlu cevapladı.



LAZER EPİLASYON TAM OLARAK NEDİR?

Lazer epilasyon, en basit anlatımı ile lazer ışınlarını kullanarak vücut üzerindeki istenmeyen tüylerin köklerinin yok edilmesi ile yapılan bir epilasyon türüdür. Işığın belirli bir dalga boyu ve temas süresi ile kıl kökleri üzerinde en fazla etkiyi, deri üzerinde ise en az etkiyi bırakma prensibine göre çalışır.

LAZER EPİLASYON GÜVENLİ VE ETKİLİ Mİ?

Yaklaşık 20 yıldır kullanılan bu yöntem, birçok dermatoloji çalışmasına göre güvenlidir ve herhangi bir zararı yoktur. Yine de hamilelik riski olanların, epilepsi hastası olanların, cilt rahatsızlıkları olanların bu işlemi yapması uygun görülmez. Lazer epilasyon uygulamasından önce bir uzmanla görüşüp, bunun uygunluğu hakkında bilgi alınması önemlidir.

Lazer epilasyon ne kadar etkili sorusu ise birçok faktöre göre değişiklik gösterir. Cilt rengi, kıl yoğunluğu, kılların kalınlığı ve kılların rengi bu etkiyi en fazla belirleyen ölçütlerdir. Ayrıca verilecek ışının enerjisi de oldukça önemli. Bölgeye ve kişiye özel dozlarda verilmesi gerekir. Bu yüzden bir uzman tarafından yapılması önemlidir.

LAZER EPİLASYON ACILI BİR İŞLEM Mİ?

İşlem sırasında bazı hastalar hafif bir yanma ya da batma hissi yaşadığını söylerler. Kullanılan cihaz tipine göre bazı soğutma işlemleri ile bu acı hissi en aza indirilir. Fakat yine de bu acının yüksek olduğunu söyleyemeyiz. Lokal anestezi yapmaya gerek duyulacak bir acı düzeyi değildir.

LAZER EPİLASYON İŞLEMİ NE KADAR SÜRER?

Lazer epilasyon etki süresi yapılan bölgeye göre farklı senas sayısı ve seans süreleri ile belirlenir. Bu kişiye göre değişse de ortalama bir vücut için 4 ile 6 seans, yüz bölgesi için 6 ile 8 seans arasıdır. Seans süreleri ise bölgeye ve bölgenin yoğunluğuna göre 5 dakika ile 1,5 saat arasındadır. Bu süreler içerisinde bölgedeki kıl yoğunluğu yüzde 70 ile 90 arasında azalmış olur. Tabi ki bunlar ortalama rakamlardır, kişilerin kıl yapısına göre, hormon yapısına göre, seansları aksatma durumuna göre vs. değişiklik gösterecektir.

LAZER EPİLASYONUN YAN ETKİSİ VAR MIDIR?

Şimdiye kadar yapılmış olan hiçbir çalışma lazer epilasyonun kalıcı bir hasara sebep olduğu ile ilgili bir sonuç vermemiş durumdadır. İnanılanın aksine cilt kanseri ya da organ hasarı gibi durumlar söz konusu değil. Fakat bu konuda eğitimli olmayan kişiler tarafından ya da uygun olmayan cihazlarla yapılan işlemler risk taşıyabilir. Bunun dışında lazer epilasyonun kızarıklık ve bazen kabuk bağlama gibi geçici etkileri vardır.

LAZER EPİLASYON NE ZAMAN YAPILMALI?

Aslında doğru koşullarda yapıldığında ve korunduğunda yılın her zamanı yapılabilir. Fakat lazer epilasyon uygulanan bölgeye güneş ışınlarının bir süre değmemesi gerektiği, o bölgenin terleyerek tahriş olması durumu ve seans sonrasındaki 2-3 saatlik sürede duş alınmamasının tavsiye edilmesi nedeni ile yaz aylarında yapmak daha zor koşullara neden olur. Bu nedenle sonbahar ve kış aylarında yapılması daha rahat koşulları söyler. Bu hem uygulamanın kolaylığı açısından hem de yaza hazırlık açısından daha çok tercih edilir.