Sonunda ortaya çıkıyor: İşte Gaddar'ın patronu...

Yayınlanma: 02.06.2024 - 18:08

Güncelleme: 02.06.2024 - 18:08

“Gaddar” dizisinin şu günlerde final bölümü çekiliyor.

NOW’ın cuma akşamları seyirciyle buluşan ve Çağatay Ulusoy’u yıllar sonra televizyon ekranına döndüren dizisi olarak dikkat çeken Gaddar’da başından beri adı geçen “Patron” sonunda ortaya çıkıyor.

Gaddar (Çağatay Ulusoy) ve Müdür’ün (Onur Saylak) patronuna çok değerli bir aktör hayat veriyor.

EROL BABAOĞLU OLDU

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, “Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz” ve “Ömer” gibi sevilen diziler ve Emin Alper’ın “Kurak Günler” filmindeki muhteşem performansıyla kendisine hayran bırakan Erol Babaoğlu, “Gaddar”ın “Patron”u oldu.

Ödüllü oyuncu Babaoğlu, “Gaddar”ın finaline etkili oyunculuğuyla imzasını atacak.