Şoray Uzun'dan HGS tepkisi: '700 liralık geçişe 8 bin 300 lira ödeyeceğim'

Yayınlanma: 27.11.2024 - 15:09

Güncelleme: 27.11.2024 - 15:15

Oyuncu Şoray Uzun, sosyal medya hesabından HGS sisteminde yaşadığı sorun nedeniyle yüksek cezalarla karşılaştığını belirterek tepkisini dile getirdi. Uzun, yaz aylarında kullandığı İstanbul-İzmir otobanında HGS bakiyesinin yetersiz olduğunu fark edince ertesi gün ödeme yaptığını ancak sistemin parayı çekmediğini söyledi.

Uzun, bu durumun kendisini icra takibiyle karşı karşıya bıraktığını belirterek şunları kaydetti:

"700 liralık geçiş için şimdi 8 bin 300 lira ödeyeceğim. Kaçak geçişin 4 katı cezasını ödedim ama bu yeterli olmadı. Avukatlık masrafları, vekalet ücretleri derken rakam fahiş bir noktaya geldi. Burada bir adaletsizlik var. Hakkımı helal etmiyorum."

Ünlü oyuncunun bu paylaşımı sosyal medyada yankı uyandırdı.