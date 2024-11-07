BKM altyapısı güncellendi: SGK, Tapu Kadastro, HGS sisteminde yeni dönem

Yayınlanma: 07.11.2024 - 13:59

Güncelleme: 07.11.2024 - 13:59

Bankalararası Kart Merkezinin (BKM) sunduğu ve aralarında SGK, GİB, Tapu Kadastro gibi 200’e yakın kurumun tahsilatının e-Devlet üzerinden gerçekleştirildiği "Kamu Ödeme Geçidi" sisteminde önemli bir yenilik yapıldı. Yapılan güncelleme ile yeni altyapı, kamu hizmeti veren kurumların, Bankalararası Kart Merkezi (BKM) ile doğrudan entegrasyon kurmalarına olanak tanıyacak.

YENİ ALTYAPI İLE HIZLI ÖDEME

Kamu kurumlarının e-Devlet üzerinden kartla ödeme almasını sağlayan Kamu Ödeme Geçidi altyapısı, artık tamamen kendi kaynak yazılımlarına taşındı. Bu yenilik, vatandaşların ödemelerinde oluşabilecek teknik aksaklıkları ortadan kaldırarak süreci kolaylaştırıyor. Ayrıca, kamu kurumlarına verimlilik ve tasarruf imkânı sağlıyor.

HANGİ KURUMLAR SİSTEMDE YER ALIYOR?

Yenilenen sistemde SGK, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), Karayolları Genel Müdürlüğü - HGS, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü ve müze kartları gibi önemli kurumlar yer almakta. Ayrıca, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Türk Kızılay gibi kurumlar da bu altyapıya dahil olarak internet üzerinden ödeme almaya devam edecek.

EKSTRA MASRAFLARDAN TASARRUF

Sistemin, tüm kurumlara ücretsiz sunulmasının yanı sıra, kamu kurumları altyapı ve bakım gibi işlemlerden kaynaklanan maliyetlerden tasarruf ediyor. Vatandaşlar ise tüm bankaların, TROY kart dâhil, kartlarıyla güvenli ve hızlı bir şekilde ödeme yapabilecek.