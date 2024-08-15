HGS ücretlerine yüzde 40 zam!

HGS otomatik yükleme tutarında alt limit yüzde 40 zam ile birlikte 245 TL olarak güncellenecek. Yeni tarife 19 Ağustos'tan itibaren geçerli olacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.08.2024 - 13:16
HGS ücretlerine yüzde 40 zam!
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HGS alt limit fiyatları en son 1 Nisan'da yapılan yüzde 75'lik zamla 175 TL'ye yükseltilmişti. 

Temmuz ayında köprü ve otoyol ücretlerine yapılan zamların ardından HGS limitlerinde güncelleme yapılması gerektiği belirtilmişti.

T24'ün haberine göre, yeni düzenlemeyle HGS üyelerinin otoyol ve köprü geçişlerinde yetersiz bakiye sorunu yaşamasının önüne geçilmesi amaçlanıyor. Otomatik yükleme tutarının 245 TL'ye güncelleneceği belirtiliyor.

Bankalar bu hafta yeni ücret tarifesini müşterilerine kısa mesaj yoluyla iletecekler ve yeni fiyat tarifesi 19 Ağustos'tan itibaren uygulanmaya başlayacak.


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