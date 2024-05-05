Sorgu Odası'nın Sevilay'ı belli oldu

Karga Seven Pictures'ın heyecanla beklenen dizisi "Sorgu Odası"nın oyuncu kadrosu netleşti. Metin Yazıcı karakterine hayat verecek olan Çağlar Ertuğrul'un eski eşi Sevilay rolü için oyuncu seçimi tamamlandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.05.2024 - 20:16
Sorgu Odası'nın Sevilay'ı belli oldu
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Hazal Kaya ve Çağlar Ertuğrul'u bir araya getirecek olan "Sorgu Odası" dizisi, Deniz Yorulmazer'in yönetmen koltuğunda oturacağı polisiye dram türünde bir yapım olacak.

Metin Yazıcı'nın eski eşi Sevilay karakterini canlandıracak olan oyuncu olarak ise Ezgi Tombul seçildi.

ÇEKİMLER 15 MAYIS'TA BAŞLAYACAK

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, ayrıca dizide üç kız kardeşi canlandıracak olan isimler de belli oldu. Hazal Kaya, Boncuk Yılmaz ve Melisa Döngel, sırasıyla Cihan, Selim ve Güven karakterlerine hayat verecekler.

"Sorgu Odası"nın diğer güçlü oyuncu kadrosunda ise Deniz Hamzaoğlu, Kubilay Tunçer, Şehsuvar Aktaş, Oktay Çubuk ve Umut Kaya gibi tanıdık isimler yer alıyor.

Dizinin çekimlerine 15 Mayıs'ta başlanacak ve temmuz ayında ilk sezonun tamamlanması planlanıyor. Heyecanla beklenen bu yapımın izleyicileri büyük bir merakla bekliyor.


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