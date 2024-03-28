Melisa Döngel Sorgu Odası'nın kadrosuna katıldı

Kirli Sepeti dizisinin sevilen oyuncusu Melisa Döngel'in yeni bir dizi ile anlaşma yaptığı öğrenildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.03.2024 - 09:56
Melisa Döngel Sorgu Odası'nın kadrosuna katıldı
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NOW TV'nin pazar günleri yayımlanan Kirli Sepeti dizisinde Aylin karakterini canlandıran ünlü oyuncu Melisa Döngel, gelecek ay sete çıkması beklenen Sorgu Odası dizisi ile anlaştı.

Daha önce Hazal Kaya ve Çağlar Ertuğrul ile anlaştığı duyurulan beIN CONNECT'in dijital platformu Tod'da yayımlananacak dizinin konusu 'dedektif' temalı olacak.

HAZAL KAYA'NIN KIZ KARDEŞİ OLACAK

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, ünlü oyuncu Melisa Döngel, gelecek ay sete çıkması planlanan ve başrollerini Hazal Kaya ve Çağlar Ertuğrul'un üstlendiği Sorgu Odası dizisine katıldı. Döngel, dizide Hazal Kaya'nın hayat vereceği Cihan karakterinin kız kardeşi Güven'i canlandıracak.

Karga Seven Pictures imzalı “Sorgu Odası” dizisi beIN CONNECT’in dijital platformu Tod’da seyirciyle buluşacak. Deniz Yorulmazer’in yöneteceği 10 bölümlük diziyi Nuray Uslu ile Milay Ezengin yazıyor.

 


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