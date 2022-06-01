Tuğçe Kazaz ve Ezgi Mola arasında 'şeriat' tartışması: 'Medya maymunluğuna devam et'

01 Haziran 2022 Çarşamba, 10:10

Bir dönem adından çokça söz ettiren ve sosyal medyadaki tuhaf paylaşımlarıyla alay konusu olan esk manken Tuğçe Kazaz, Twitter'da birkaç gündür devam eden şeriat tartışmalarına dahil olmuştu. Müslüman olmasının ardından açıklamalarıyla gündem olan Kazaz, Twitter hesabından şeriat tartışmasına ilişkin paylaşım yapmıştı.

"ŞERİAT TEMİZ TOPLUMLARA GELİR"

Kazaz paylaşımında "Şeriat temiz toplumlara gelir. Şeriat; Allah’ın merhamet ve rahmeti, Hz.Muhammed’in ahlakı, Hz.Ömer’in adaleti, Hz.Ali’nin cesareti, Fatih’in ferasetidir. Şeriat insanca, hakça, Allahça yaşamanın formülüdür. Korkmayın biz şeytanca yaşamaya çalışan bir toplumuz bize şeriat gelmez! Benim anladığım şeriat ile sizin İslam’dan soğutmak adına kötülediğiniz şeriat bir değil" ifadelerine yer vermişti.

Kazaz'ın gündem olan sözlerinin ardından oyuncu Ezgi Mola ise "Yallah Arabistan'a" yanıtını verdi. Eski manken de Mola'ya, yine sosyal medyadan cevap verdi.

"MEDYA MAYMUNLUĞUNA DEVAM ET"

Kazaz'ın paylaşımı şu şekilde:

"Ezgi Mola bana 'Yallah Arabistan’a' demiş! Türkiye babanın çiftliği mı ki oraya buraya yol veriyorsun? Haddini bil, medya maymunluğuna devam et. Burası şehit kanlarıyla sulanarak vatan edilmiş Osmanlı bakiyesidir, sadece din düşmanlarının ülkesi değildir, bunu size öğreteceğiz."