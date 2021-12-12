Sosyal medya fenomeni, maruz bırakıldığı siber tacizi anlattı: 'Her gün çıplak fotoğraflarla taciz ediliyorum'

12 Aralık 2021 Pazar, 14:53

İngiliz sosyal medya fenomeni ve podcast yayıncısı Jess Davies, son 10 yıl siber tacize maruz bırakıldığını söyledi.

Sözcü'nün BBC’den aktardığı habere göre, Instagram’da 151 bin takipçisi bulunan Davies, kendisine gönderilen görüntüler karşısında usandığını söylerken, “Çevrim dışı olarak yasa dışı olan, çevrim içi olarak yasa dışı olmalı” dedi.

İNGİLTERE’DE YENİ YASA GÜNDEMDE

İngiltere’de hükümete, çevrimiçi güvenlikle ilgili yasaları sertleştirmeye yönelik önlemlerin bir parçası olarak siber tacizin suç haline gelmesine yönelik çağrılar artıyor. İngiltere hükümeti, planlarının “sosyal medya şirketlerini çevrimiçi istismarı ortadan kaldırmaya zorlayacağını” söyledi.

Davies, “Sürekli ne paylaştığıma bağlı olarak siber tacize maruz kalıyorum” dedi. Sosyal medya fenomeni, “Bu 10 yıldır devam ediyor. Muhtemelen yüzlerce çıplak fotoğraf aldım. Müstehcen fotoğraflar, seks esnasında çekilen fotoğraflar gibi” dedi.

“‘NEDEN BEN?’ DİYE GÜNLERCE DÜŞÜNDÜM”

Fenomen, “Fotoğrafları aldığımda biraz kirli hissediyorsunuz ve ‘neden ben? Neden bana gönderdiler, yaptığım bir şey mi’ diye düşünmeye başlıyorsunuz?” diye ekledi.

Davies, siber tacizin “normalleştirilmesinden” korktuğunu açıklarken, “Eğer sokakta seni teşhir eden binlerce erkek olsaydı, bu yasa dışı olduğu için çok büyük bir sorun olurdu, öyleyse neden bunu çevrimiçi olarak kabul ediyoruz?” dedi.

PANDEMİ DÖNEMİNDE ARTTI

Son dönemde, özellikle pandemi döneminde siber tacizin ve siber saldırıların arttığı belirtiliyor.

Salı günü, İngiltere hükümeti, sosyal medya firmaları için daha katı düzenlemeler getirmeyi amaçlayan Çevrim içi Güvenlik Yasası taslağı hakkındaki raporunu yayınlayacak.

Siber taciz dahil edilmedi, ancak Başbakan Boris Johnson bunun yasa dışı olması gerektiğini söyledi.