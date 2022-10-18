Sosyal medya gençleri 'estetiğe' yönlendiriyor
Son yıllarda artan sosyal medya kullanımı ve 'selfie' paylaşımları, özellikle ergen ve gençlerde beğenilme kaygısını artırdı. Bu gelişmelerin estetik yaptırma isteme yaşını aşağıya çektiğini söyleyen uzmanlar, olası tehlikeleri Cumhuriyet'e anlattı.
Sosyal medyanın günlük yaşama dahil olmasıyla beraber gençlerde görülen “beğenilme kaygısı” ve “güzellik algısı” estetik ameliyatı yaşının düşmesine yol açtı. Akran zorbalığı, aile iletişimlerinde bozukluk, kadınlara dayatılan kusursuz olma baskısı gibi sebepler gençlerin estetik ameliyatına yönelmesine neden oluyor.
Gençlerde görülen estetik ameliyatı vakalarının psikolojik boyutunu Uzman Psikolog ve Pedagog Ebru Şen, sağlık açısından boyutunu ise Estetik ve Plastik Cerrahı Prof. Dr. Dilek Avşar Cumhuriyet’e değerlendirdi.
"DAHA ÇOK BEĞENİ ALMAK İÇİN..."
Şen, gençlerde estetiğin yaygınlaştığını vurgulayarak “Bunların nedenlerinden biri ise gençlerin kendisini beğenmemesi ve kendiyle ilgili fiziksel eleştirinin yüksek olmasıdır. Gençler sosyal medyada çok beğeni almayı popüler olmayla eşdeğer gördüğü için daha çok beğeni almak için dış görünüşünde değişiklikler yapmayı vazgeçilmez görüyor. Ebeveynlerin çocuklarına ‘Sen çok güzelsin, senin estetiğe ihtiyacın yok’ demek yerine ‘Neden kendi bedeninden memnun olmuyorsun?’ diye sorarak onları anlamaları gerekir” dedi.
"CERRAHİ AÇIDAN ŞART OLMADIKÇA..."
Avşar ise estetik yaşının çok düştüğünün ve hasta sayısında artış olduğunun altını çizerek, “Özellikle de gençlerin abartılı estetik isteklerini görüyoruz ve biz doktorlar olarak onları frenlemeye çalışıyoruz. Estetik yaşı düşse de 18 yaşının altındaki estetik işlemleri cerrahi açıdan şart olmadıkça ve sağlık açısından bir problem çıkartmadıkça yapmıyoruz” diye konuştu.
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