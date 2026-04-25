Sosyal medyada gündem oldu... Mazhar Alanson'un verdiği kilolar dikkat çekti!

Yarım asırlık müzik kariyeri boyunca neşeli tavırları ve hit şarkılarıyla tanınan Mazhar Alanson, son dönemde hayatının en zorlu imtihanlarından geçiyor. Geçtiğimiz yıllarda hem grup arkadaşı hem de kardeşi gibi gördüğü Özkan Uğur’un vefatıyla sarsılan sanatçı, kızı Eda Alanson’un genç yaştaki kaybıyla büyük bir yıkım yaşamıştı.

ÜST ÜSTE GELEN KAYIPLAR YAS SÜRECİNİ DERİNLEŞTİRDİ

2021 yılında kızı Eda’yı toprağa veren Alanson, bu acı kaybın hemen öncesinde ve sonrasında yakın çevresindeki diğer isimleri de kaybetmesiyle uzun süreli bir içe kapanma dönemine girdi. Sahne çalışmalarına oldukça kısıtlı şekilde devam eden usta sanatçı, vaktinin büyük bir kısmını gözlerden uzak ve yas tutarak geçirmeyi tercih ediyor.

İLYAS YALÇINTAŞ’IN PAYLAŞIMI GÜNDEM OLDU

Genç şarkıcı İlyas Yalçıntaş tarafından sosyal medyada paylaşılan bir kare, Alanson'un hayranlarını korkuttu. Fotoğrafta sanatçının ciddi oranda kilo verdiği, yüz hatlarının çöktüğü ve yorgun olduğu gözlendi.









Sosyal medya kullanıcıları, "Bu sadece kilo kaybı değil, yaşanan büyük acıların yansıması" yorumlarında bulunarak sanatçıya destek mesajları yağdırdı.

"BU ANIN HAYALİ ÇOKTAN KURULMUŞTU"

Tüm bu zorlu sürece rağmen Mazhar Alanson, genç müzisyenlere destek vermeye ve sınırlı da olsa üretimlerine devam etmeye çalışıyor. Genç şarkıcı Fikri Karayel, usta ismin yeni programına konuk olduktan sonra paylaştığı kareye, "Bu anın hayali çoktan kurulmuştu" notunu düşerek Alanson’un okul niteliğindeki varlığına vurgu yaptı.

Ancak paylaşılan fotoğraflardaki zayıflamış ve bitkin görüntü, Alanson’un fiziksel sağlığının ruhsal yas süreciyle ne kadar paralel ilerlediği sorusunu gündeme getirdi.