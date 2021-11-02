Sosyal medyadan duyurdu: Hakan Ural, Neler Oluyor Hayatta programından ayrıldı mı?
Kanal D'de hafta içi yayınlanan program Neler Oluyor Hayatta'nın sunucusu Hakan Ural, programa ara vermek zorunda kaldığını, sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştı. Ural, "Rahatsızlığım nedeniyle birkaç gün sizlerden ayrı kalacağım. Sanırım ciddi soğuk almışım" ifadelerini kullandı.
Ünlü sunucu Hakan Ural, hafta içi her gün Kanal D'de yayınlanan 'Neler Oluyor Hayatta' programına, hastalığı nedeniyle ara verdiğini duyurdu.
Ural, konuya ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, izleyenlerin merakını giderdi.
‘SİZLERDEN AYRI KALACAĞIM’
Ural'ın, Instagram hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştığı açıklama şu şekilde:
“Sevgili arkadaşlar, rahatsızlığım nedeniyle birkaç gün sizlerden ayrı kalacağım. Sanırım ciddi soğuk almışım. Program devam ediyor. Nur Tuğba Algül ve destek olacak dostumuzu, eminim yalnız bırakmazsınız. İlk fırsatta buluşmak üzere.”
Video Haberler
- Esenyurt'ta izleyenleri tebessüm ettiren anlar
- 'İzahı olmayan şeyin mizahı olur'
- Arınç’tan çarpıcı ‘Soros’ itirafı
- Sosyal medya bu röportajı konuşuyor
- Canlı yayında 'Merkez Bankası' şoku
- AKP'li Belediye Başkanı robota kendini övdürdü
- Antalya'da elektrikli scooterla tehlikeli yolculuk
- tv100 stüdyosunda gerginlik
- Emniyet Müdürü'nü ölüme sürükleyen anların videosu
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
En Çok Okunan Haberler
- Piyasalarda tüm gözler yarına çevrildi
- Dolar/TL için iki kritik tarih!
- İzmir'deki cezaevi için çarpıcı iddia
- Eski genel başkanlar harekete geçti
- Kist ameliyatı için para topladı, göğüs ameliyatı oldu
- WhatsApp'ın çalışmayacağı telefonlar neler?
- Erdoğan’ın gitmediği Glasgow’a İmamoğlu gidecek
- İkinci el araç almak isteyenler dikkat!
- İstanbul Valisi'nden İmamoğlu'na yanıt
- AYM'den İş Bankası kararı