Sosyal medyadan duyurdu: Hakan Ural, Neler Oluyor Hayatta programından ayrıldı mı?

02 Kasım 2021 Salı, 14:55

Ünlü sunucu Hakan Ural, hafta içi her gün Kanal D'de yayınlanan 'Neler Oluyor Hayatta' programına, hastalığı nedeniyle ara verdiğini duyurdu.

Ural, konuya ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, izleyenlerin merakını giderdi.

‘SİZLERDEN AYRI KALACAĞIM’

Ural'ın, Instagram hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştığı açıklama şu şekilde:

“Sevgili arkadaşlar, rahatsızlığım nedeniyle birkaç gün sizlerden ayrı kalacağım. Sanırım ciddi soğuk almışım. Program devam ediyor. Nur Tuğba Algül ve destek olacak dostumuzu, eminim yalnız bırakmazsınız. İlk fırsatta buluşmak üzere.”