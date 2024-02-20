Sosyal medyadan gördüğü videoda ile evinde üretime başladı! 1,5 ton ürün elde etti...

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde girişimci Macit Han, sosyal medyadan gördüğü videodan etkilenerek başladığı istiridye mantarı yetiştiriciliği için evinin boş olan üst katını "üretim tesisi" yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.02.2024 - 15:02
Sosyal medyadan gördüğü videoda ile evinde üretime başladı! 1,5 ton ürün elde etti...
Abone Ol google-news

Sosyal medyadan gördüğü videodan sonra istiridye üreticiliğine karar veren 36 yaşındaki Han, evin bir bölümünde deneme amacıyla yaptığı üretimde beklediğinden daha fazla verim aldı.

Bunun üzerine üretimi daha profesyonel yapıp kazanç sağlamak için İstanbul'da kursa giderek 6 ay eğitim gören Han, daha sonra memleketine dönerek evinin boş olan üst katını mantar yetiştirmek için hazırladı.

Göz Atın
Uzakdoğu’dan getirildi, Rize'de yetişiyor: Sulu, ince kabuklu, C vitamini deposu

Uzakdoğu’dan getirildi, Rize'de yetişiyor: Sulu, ince kabuklu, C vitamini deposu
Köyünde tek başına kurdu! 600 metrekarelik serada ayda 133 bin lira kazanıyor...

Köyünde tek başına kurdu! 600 metrekarelik serada ayda 133 bin lira kazanıyor...

Burada üretime başlayan Han, ilk hasattan elde ettiği ürünün bir kısmını komşu ve akrabalarına dağıttı, bir kısmını da marketlere satarak kazanç sağladı.

ÜRETİMİ ARTIRMAYI PLANLIYOR

Yüksekova ve Hakkari'deki bazı marketlerle anlaşma yaparak ürününü satan Han, AA muhabirine, merak üzerine başladığı mantar üretiminde işini geliştirmek istediğini söyledi.

Bunun için İstanbul'da bu alanda açılan kursa katılarak sertifika aldığını belirten Han, şunları kaydetti:

"Daha sonra memleketime döndüm. Burada istiridye mantarı üretiyorum. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün desteğiyle bu işi büyütmeyi planlıyorum. Normalde bu üretim serada yapılıyor. Öyle bir imkanım olmadığı için evde yapıyorum. Kış mevsimi çok soğuk olduğu için kendi yapacağım sera pek verimli olmazdı. O yüzden kapalı alanı tercih ettim. Isıtmayı da kendi imkanlarımızla sağlıyoruz. İlk etapta 7 torba ile başladım, verim alınca 40 torbaya çıkardım. Şu anda yaklaşık 1,5 ton ürün var burada."

Ürünün yetişme süresinin yaklaşık bir ayı bulduğunu anlatan Han, "Hasadını aldığım ilk 40 torbayı yakın akrabalarıma, komşularıma dağıttım. Gayet memnun kaldılar. Bir kısmını da marketlere sattım. Herkes beğendi. Üretim alanını büyüterek daha geniş kesime ulaşmayı hedefliyorum." dedi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Emin Yiğit de Han'ın üretim konusunda bilinçli hareket ettiğini söyledi.

Han'ı, kırsal kalkınma projelerine yönlendireceklerini belirten Yiğit, "Yapacağı güzel bir projeyle yüzde 50 hibe desteği alabilir. Kardeşimize teknik anlamda yardımcı olacağız. Projesi kabul olursa bu işi daha profesyonelce yapmasına da yardımcı olacağız. İlçe genelinde kırsal kalınma yatırımlarından faydalanan vatandaşlarımız var. 2023'te çitçilerimize 50 milyon liralık destek sağlandı, bunun yarısı Genç Çiftçi Projesi'nden faydalananlara ait." ifadelerini kullandı.


hasat haberleri hakkari haberleri mantar haberleri

İlgili Haberler

Muğla'da hasat erken geliyor! Şubat ayında çiçek açtı...

Muğla'da hasat erken geliyor! Şubat ayında çiçek açtı...
Sakarya Havzası'nda yetişiyor: 45 milyon adet hasat edildi! Tanesi 8 lira...

Sakarya Havzası'nda yetişiyor: 45 milyon adet hasat edildi! Tanesi 8 lira...
Adana'da hasat hazırlığı: Bu sene yüz güldürecek, 700 kilo ürün bekleniyor

Adana'da hasat hazırlığı: Bu sene yüz güldürecek, 700 kilo ürün bekleniyor
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Adana'da hasat hazırlığı: Bu sene yüz güldürecek, 700 kilo ürün bekleniyor

Adana'da hasat hazırlığı: Bu sene yüz güldürecek, 700 kilo ürün bekleniyor
Nevruz Bayramı ne zaman kutlanır? Nevruz Bayramı nasıl kutlanıyor?

Nevruz Bayramı ne zaman kutlanır? Nevruz Bayramı nasıl kutlanıyor?
Saçları döküldü... Görenler Nejat İşleri tanıyamadı

Saçları döküldü... Görenler Nejat İşleri tanıyamadı
21 Şubat 2024 Çarşamba günlük burç yorumları: Koç’tan Balık’a enerjinizi yönlendirin!

21 Şubat 2024 Çarşamba günlük burç yorumları: Koç’tan Balık’a enerjinizi yönlendirin!
‘Bir AK Parti klasiği’ diyerek duyurdu: Enerji Bakanlığı ruhsatları iptal etmemiş!

‘Bir AK Parti klasiği’ diyerek duyurdu: Enerji Bakanlığı ruhsatları iptal etmemiş!
Mercedes 250 bin aracı geri çağıracak

Mercedes 250 bin aracı geri çağıracak
Emre Belözoğlu'ndan büyük övgü: 'Tarihin gelmiş geçmiş en iyi Galatasaray'ı'

Emre Belözoğlu'ndan büyük övgü: 'Tarihin gelmiş geçmiş en iyi Galatasaray'ı'
Galatasaray’da Okan Buruk’un başarısındaki şifreler

Galatasaray’da Okan Buruk’un başarısındaki şifreler