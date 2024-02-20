Sakarya Havzası'nda yetişiyor: 45 milyon adet hasat edildi! Tanesi 8 lira...

Bilecik'in Söğüt ve İnhisar ilçelerinde, Sakarya Havzası'ndaki tarla ve seralarda üretilen 45 milyon kök marul hasat edilerek çevredeki büyükşehirlere gönderiliyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.02.2024 - 11:35
Sakarya Havzası'nda yetişiyor: 45 milyon adet hasat edildi! Tanesi 8 lira...
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Söğüt'ün Sakarya Vadisi'ndeki Çaltı, Geçitli, Hamitabat, Yakacık ve Tuzaklı köylerindeki seralarda işçilerin marul hasadı mesaisi yapıyor. Bilecik'te yılda yaklaşık 4 bin 550 dekar alana marul ekilirken, yaklaşık 45 milyon kök marul hasadı yapılıyor. İl genelinde Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" kapsamında 150 çiftçiye destek sağlanarak sera örtüleri yenilendi. Ayrıca, il genelinde 350 çiftçiye 5 milyon marul fidesi hibe olarak dağıtıldı.

"MARMARA’NIN KÜÇÜK ANTALYA’SINDA YILDA 45 MİLYON KÖK MARUL ÜRETİM VAR"

Yakacık Köyü Muhtarı Hüseyin Yıldırım, İHA muhabirine yaptığı açıklamada Sakarya Havzası'nda başta marul olmak üzere kışlık sebze çeşitlerinin üretildiğini söyledi. Bu bölgeye 'Küçük Antalya'da dendiğini söyleyen Yıldırım, "Sakarya Vadisi genelinde 4 bin 500 dönüm serada kışın marul ekeriz. Geçtiğimiz yıl Tarım İl Müdürlüğü ve Valiliğimiz vasıtasıyla naylon, fide desteği verdiler. O fideler şuanda kesim aşamasına geldi. Yılda 2 kez ekim yapıyoruz kış ekimi. 45 milyon ekim var. Marmara’nın 'Küçük Antalya’sı diye de anılıyor burası. Çaltı, Geçitli, Hamitabat, Yakacık ve Tuzaklı köyleri ve İnhisar'a bağlı köylerde 45 milyon kök marul üretim var. Bu sene iyi güzel bereket versin. Fiyatlar da güzel çiftçin yüzü gülüyor. Bizim buradan adeti 7-8 liraya gidiyor" dedi.

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"BİZ TÜCCARA SATIYORUZ TÜCCAR İSE İSTANBUL’A, ANKARA’YA, BURSA’YA GÖNDERİYOR"

Üretici Devran Oluk ise "6 dönüm sera ekiyorum. İlk marullar 1 ay önce iyi değildi ama şu an piyasalar iyi. Kazanıyoruz çok şükür. Tanesi 8 liradan satıyoruz. 6 dönüm serada 60 bin marul hasat ettik. Biz tüccara satıyoruz tüccar ise İstanbul’a, Ankara’ya, Bursa’ya gönderiyor. Geçen sene 4-5 lira bazındaydı. Bu senede 1 ay önce 2- 4 lira arasındaydı. Ama şu an 7-8 liraya gidiyor" dedi.


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