Sosyal medyanın sinsi hap çılgınlığı: 'Vitaminmaxxing' akımı organ yetmezliğine davetiye çıkarıyor!

Modern toplumların dijitalleşme ve estetik kaygılarla şekillenen yeni yaşam pratikleri, halk sağlığını tehdit eden sinsi akımları da beraberinde getiriyor. ABD genelinde yetişkin nüfusun neredeyse yarısının düzenli olarak multivitamin kullandığı günümüzde, sosyal medya platformlarında viral hale gelen yepyeni bir tehlike baş gösterdi. Gençleri ve yetişkinleri fiziksel görünümü kusursuzlaştırmak, enerjiyi zirveye çıkarmak ve bağışıklığı maksimuma ulaştırmak amacıyla her gün kontrolsüzce avuç avuç takviye almaya teşvik eden "vitaminmaxxing" trendi, klinik farmakoloji uzmanlarını harekete geçirdi. Well Pharmacy bünyesinde çalışmalarını sürdüren Eczacılık Uzmanı Wendy Lee, bu sinsi çılgınlığın arkasındaki tıbbi riskleri deşifre etti.

YAĞDA ÇÖZÜNEN VİTAMİNLERDE AŞIRI DOZ HÜCRESEL ZEHİRLENMEYE YOL AÇIYOR

Klinik farmakoloji literatüründe en yaygın ve tehlikeli yanılgıların başında, bir vitaminin vücut için faydalı olması durumunda ondan daha fazla almanın daha büyük bir etki yaratacağı inancı geliyor. Eczacı Wendy Lee, bu hatalı mantığın organlar üzerinde geri dönüşü olmayan yapısal hasarlar bıraktığını vurguladı. Suda çözünen ve fazlası idrarla atılabilen vitaminlerin aksine; A, D, E ve K vitaminleri yağda çözünen grupta yer alıyor ve vücuttan elimine edilmek yerine dokularda, özellikle de karaciğerde depolanıyor.

Klinik verilere göre, vücutta kontrolsüz şekilde biriken yüksek doz D vitamini, kandaki kalsiyum seviyesini toksik düzeylere ulaştırarak sinsi bir biçimde böbrek taşlarına, zihinsel bulanıklığa ve ilerleyen evrelerde akut böbrek yetmezliğine yol açıyor. Benzer şekilde, aşırı miktarda tüketilen A vitamininin doğrudan karaciğer toksisitesini ve kemik erimesini tetiklediği, yüksek doz E vitamininin ise pıhtılaşma mekanizmasını felç ederek hayati kanama risklerini artırdığı belgelendi. Uzmanlar, bir ürünün "doğal" veya "reçetesiz" olmasının, onun kesinlikle zararsız olduğu anlamına gelmediğini önemle hatırlatıyor.

"DOĞAL SAĞLIK" EFSANESİ ÇÖKTÜ: HAYATİ İLAÇLARLA TEHLİKELİ ETKİLEŞİM

Takviye edici gıdaların yarattığı bir diğer majör tehdit ise halihazırda kullanılan reçeteli kronik hastalık ilaçlarıyla kurdukları sinsi etkileşimlerdir (kontrendikasyon). Eczacılık uzmanı Wendy Lee, popüler kültürün bitkisel veya doğal olarak pazarladığı pek çok ürünün, tıp dünyasının en kritik tedavilerini sabote edebileceğini belirtti.

Örneğin, kemik sağlığı için bilinçsizce tüketilen K vitamini, kalp hastalarının hayatta kalmasını sağlayan Warfarin benzeri güçlü kan sulandırıcı ilaçların etkisini tamamen sıfırlayabiliyor. Benzer şekilde, halk arasında gelişi güzel yutulan kalsiyum ve demir hapları, enfeksiyon tedavisinde hayati rol oynayan antibiyotiklerin ve troid hastalarının her gün almak zorunda olduğu hormon ilaçlarının bağırsaklardaki emilimini engelleyerek tedaviyi başarısız kılıyor. Bağışıklık mucizesi olarak pazarlanan C vitamininin ise günlük 1.000 mg sınırını aşan megadozlarda alınması durumunda mide kramplarına, şiddetli ishale ve böbrek kanallarında taş birikimine neden olduğu laboratuvar verileriyle tescillendi.

B VİTAMİNLERİ KAFEİN DEĞİLDİR: ENERJİ PATLAMASI VAADİNE BİLİMSEL YANIT

Özellikle yoğun iş temposunda çalışanların ve öğrencilerin hızlı bir enerji patlaması yaşamak umuduyla sarıldığı yüksek doz B kompleksi vitaminleri hakkında da tıp dünyasından sobering (ayılması gereken) bir açıklama geldi. B vitaminlerinin vücuda alınan gıdaların enerjiye dönüştürülme süreçlerinde (metabolizma) temel birer koenzim olarak görev yaptığı doğru olsa da bu mekanizma sinir sistemini kafein veya uyarıcı maddeler gibi doğrudan uyararak anlık bir doping etkisi yaratmıyor.

Dr. Wendy Lee, "Vücudunda klinik olarak tescillenmiş gerçek bir B vitamini eksikliği bulunmayan sağlıklı bir bireyde, dışarıdan fazladan alınan B vitaminleri hiçbir enerji artışı sağlamaz, sadece böbrekleri yorarak idrar yoluyla vücuttan atılır" açıklamasında bulundu. Uzmanlar, kronikleşen ve geçmeyen halsizlik durumlarında vitamin haplarına sığınmak yerine, altta yatan sinsi anemiler, troid yetmezlikleri veya metabolik bozuklukların saptanması adına mutlaka bir hekim gözetiminde kan tahlili yaptırılması gerektiğinin altını çiziyor.

Kış aylarında sentezlenemeyen D vitamini için ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri (NIH) tarafından önerilen günlük 600-800 IU sınırına sadık kalınması, takviye seçiminde ise pahalı markaların pazarlama stratejileri yerine eczacı danışmanlığında etken madde uygunluğunun denetlenmesi gerektiği sağlık otoritelerince önemle tavsiye ediliyor.