Sosyal medyanın yeni gözdesi: Magnezyum neden popüler oldu ve ne işe yarıyor?

Hücrelerin, organların ve beynin temel işleyişinde kritik rol oynayan magnezyum, son yılların en popüler minerali haline geldi. Sadece daha iyi bir uyku vaadiyle değil; bağışıklık sistemini koruması, D vitaminini aktifleştirmesi ve ruh halini dengelemesiyle de dikkat çeken bu mineral, modern insanın yaşam kalitesinde kilit bir rol oynuyor.

GÜNLÜK NE KADAR MAGNEZYUM ALMALIYIZ?

İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS) verilerine göre; 19-64 yaş aralığındaki erkeklerin günlük 270 mg, kadınların ise 300 mg magnezyum alması tavsiye ediliyor. Ancak uzmanlar, gelişigüzel takviye kullanımı yerine doğru beslenme modeline işaret ediyor. Diyetisyen Rebecca McManamon, tuzsuz kuruyemiş, tam tahıllar, baklagiller ve yeşil yapraklı sebzeler tüketen bireylerin bu ihtiyacı gıdalardan rahatlıkla karşılayabileceğini belirtiyor.

TEHLİKE ÇANLARI: TOPRAKTAKİ MİNERAL KAYBI %30'A ULAŞTI

Leeds Üniversitesi’nden Profesör Louise Dye, magnezyum eksikliğinin neden bu kadar yaygınlaştığını çarpıcı verilerle açıklıyor. Dye, son 60 yıldaki yoğun tarım uygulamaları nedeniyle topraktaki mineral içeriğinin %30 oranında azaldığını vurguluyor. Ayrıca, Batı tipi beslenmedeki rafine gıdaların üretim sürecinde magnezyum oranının %80-90 seviyesinde kayba uğradığına dikkat çekiyor.

MAGNEZYUMUN SAĞLIĞA 5 TEMEL FAYDASI

Beyin ve Ruh Sağlığı: Kaygı ve depresyon belirtilerini hafifletmede rol oynar. 60 yaş üstü kadınlarda bilişsel bozukluk riskini azalttığı gözlemlenmiştir. Uyku Kalitesi: Sinir sistemini yatıştırarak daha kaliteli bir uyku süreci sağlar. Kalp Sağlığı: Kan basıncını düzenleyerek kalp krizi ve metabolik sendrom riskini düşürür. Kemik Yoğunluğu: Kalsiyum ile birlikte kemik yapısını güçlendirir, osteoporoz riskine karşı korur. Kas ve Sinir Sistemi: Kas kramplarının önlenmesinde ve sinir iletiminde hayati öneme sahiptir.

TAKVİYE Mİ, DOĞAL GIDA MI?

Uzmanlar, magnezyumun "mucize bir ilaç" gibi görülmemesi gerektiği konusunda hemfikir. Günde 400 mg’dan fazla takviye alımının sindirim sorunlarına (ishal) yol açabileceği uyarısı yapılıyor. Porsiyon başına en yüksek magnezyumu sağlayan besinler ise şöyle sıralanıyor: