Sosyal medyaya damga vuran test: 7 saniyede gizli F harfini bulabilir misiniz?

28 Kasım 2022 Pazartesi, 14:37

Yukarıdaki resimde, çok sayıda satır ve sütun halinde düzenlenmiş E harfini görebilirsiniz.

Bununla birlikte, satırlar ve sütunlar sadece E harfiyle dolu değil, havuzun içinde kendini mükemmel bir şekilde gizleyen başka bir harf bulunuyor. O da F.

7 SANİYEDE KENDİNİZİ TEST EDİN

Peki F'nin nerede olduğunu tespit edebilir misiniz? Gizli F harfini bulmak için sadece 7 saniyeniz olduğunu unutmayın.

Zaman ilerliyor, acele etseniz iyi olur. 3… 2… ve 1! Süre doldu.

Beyin bulmacasını çözebildiniz mi? Eğer çözemediyseniz, bu resimde neyin yanlış olduğunu öğrenmek için okumaya devam edin.

DAHA YAKINDAN BAKIN

Bu beyin bulmacasında, E'nin satır ve sütunlarındaki gizli F'yi bulmanız gerekiyor. Bunun zor olduğunu biliyoruz, ancak daha yakından bakarsanız bu resimdeki hatayı fark edeceksiniz.

Resme daha yakından bakın, özellikle 7. sütunun çevresinde gizli harfi bulacaksınız. Size F harfinin tam yerini söyleyelim. 7. sütun ve 7. sıradaki harfe bakın. İşte E harflerinin arasına gizlenmiş F harfi.

Bu zeka oyununda hatayı 7 saniyede fark edebildiyseniz, tebrikler! Harika bir gözlem yeteneğiniz var. Eğer başarısız olduysanız, bir dahaki sefere bol şans!