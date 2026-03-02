Sosyal medyayı ikiye böldü: Pelin Karahan'dan ilginç tarif!

Ekranların sevilen yüzü Pelin Karahan, Ceyda Düvenci’nin sunduğu "Bambaşka Sohbetler" programına konuk oldu. Programda sadece kariyeri ve özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulunmakla kalmayan Karahan, mutfaktaki "ezber bozan" gastronomik alışkanlığını da ilk kez paylaştı.

GASTRONOMİ DÜNYASINI ŞAŞIRTAN KOMBİNASYON

Mutfak sanatlarına olan ilgisiyle bilinen ünlü oyuncu, izleyicilere alışılagelmişin dışında bir atıştırmalık önerisinde bulundu. Karahan, özellikle peynir tabaklarında uyguladığı formülü şu sözlerle anlattı:

"Eski veya taze kaşar peynirinin üzerine toz Türk kahvesi serpiştirin ve üzerine son dokunuş olarak bal ilave edin."

Bu kombinasyonun damakta benzersiz bir aroma bıraktığını savunan Karahan’ın tarifi karşısında, deneyimli sunucu Ceyda Düvenci şaşkınlığını gizleyemedi.

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Programın yayınlanmasının hemen ardından Karahan’ın bu sıra dışı tüyosu sosyal medya platformlarında en çok konuşulan başlıklar arasına girdi. Bazı kullanıcılar bu eşleşmeyi "yeni nesil gurme tadı" olarak nitelendirip denemeye değer bulurken, bazıları ise peynir ve kahvenin bir arada düşünülmesinin "damak zevkine aykırı" olduğunu savundu.