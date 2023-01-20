Sosyal medyayı sallayan iddia: 'Tarkan ve Reynmen düeti geliyor'

Yayınlanma: 20 Ocak 2023 - 17:48

Güncelleme: 20 Ocak 2023 - 17:48

Daha önce Müzeyyen Senar, Nazan Öncel, Sibel Can ve Kibariye gibi güçlü seslerde muhteşem düetlere imza atan Megastar Tarkan'ın, şarkıcı ve sosyal medya fenomeni Reynmen'le bir düete imza atacağı iddia edildi.

DÜET YAPMAK İSTİYORDU

Geçen yıl Türkiye'de en çok düet yapmak istediği ismin Tarkan olduğunu açıklayan Reynmen'in bu projeyle ilgili gelecek aylarda hareketi geçeceği kulislerde konuşuluyor.

SADECE TARKAN'I TAKİP EDİYOR

Öte yandan geçen aylarda Instagram hesabından takip ettiği herkesi silen Reynmen'in Bu haberlerin ardındanTarkan'ı takip etmeye başlaması iddiaları güçlendirdi.