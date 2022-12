Sosyal medyayla birlikte yemek sektörü yükselişe geçti

27 Aralık 2022 Salı, 07:00

Teknolojinin gelişmesi, internet kullanımının artması ve sosyal medyanın yaygınlaşması gıda sektörünü de etkiledi. Pandemiyle birlikte sosyal medyanın kullanımı hızlanırken pandemi sonrası bu durum daha da hızlandı. Sosyal medya sayesinde işletmeler kendi reklamını kendileri yapar hale geldi. Adana’ya günübirlik il dışından hatta yurtdışından bile kebap yemek için gelenler var.

Türkiye Kasaplar Besiciler Et ve Et Ürünleri Esnaf ve Sanatkarlar Federasyonu Başkan Vekili Saruhan Yağmur, et tüketiminin yüzde 35 civarında arttığını belirterek, “Pandemi öncesi 500-550 koyun kesilirken, şimdi 800-850 koyun kesimi yapılıyor. Büyükbaşta ise pandemi öncesi 150 kesim yapılırken şimdi 250 büyükbaş kesimi yapılıyor. Bu da teknolojinin gelişmesi, internet kullanımının artmasıyla birlikte insanların ete daha çabuk ulaşmasından dolayı oldu” dedi.

"YÜZDE 40 KEBAP SATIŞINDA ARTIŞ OLDU"

Pandemiyle birlikte herkesin evine kapandığını, kebapçıların ise evlere paket hizmeti vermeye başladığını hatırlatan kebap ustası İsmail Çalıkıran, “Bu süreçle birlikte vatandaşlar teknolojiyi, interneti, sosyal medyayı daha fazla kullanmaya başladı. Bu da restoranların da internet ve sosyal medya kullanımını artırdı. Bu sayede vatandaşların önce gözüne hitap edip sonrada tatmalarını sağladık. Böylece daha fazla insana ulaşırken, o insanların da kebaba yönelmesini sağladık. Bu sayede önceki yıllara göre yüzde 40 kebap satışlarında artış oldu” diye konuştu.